Predicciones de precio: estas criptomonedas buscan un nuevo ATH antes del 2026

Las criptomonedas siempre están predispuestas para un nuevo ATH, pero no todas tienen las mismas probabilidades de éxito, según Polymarket.
Última actualización: 
Estas criptomonedas buscan un nuevo ATH antes del 2026
Estas criptomonedas buscan un nuevo ATH antes del 2026

Hechos clave:

  • Según Polymarket, Solana tiene 47% de probabilidades de firmar un nuevo ATH antes de fin de año.
  • Las probabilidades son aún más bajas para DOGE con solamente un 16%.
  • Hyperliquid podría ofrecer nuevos rendimientos con eventualidades del 69%.

Solana lucha por un nuevo ATH

Si bien las configuraciones son muy positivas en torno a Bitcoin y Ethereum, no se puede decir lo mismo de todas las criptomonedas del mercado. Todas quieren un nuevo ATH, pero algunas, podrían enfrentarse a varias dificultades.

En primer lugar, Solana, el quinto activo por capitalización de mercado, ya ha realizado un ATH en enero del 2025. Sin embargo, tras ver triunfar a varias criptomonedas como el Binance Coin, el token SOL quiere ir a más.

Con un precio de negociación cercano a los 220 $, Solana tiene todavía que esforzarse para alcanzar y superar los 294,33 $.

Según los apostadores de Polymarket, el sentimiento todavía es positivo, pero mucho menos que en los días anteriores. Si bien el 18 de septiembre las probabilidades de éxito eran del 65% ahora tan solo son del 48%.

Predicciones de precio Solana
Predicciones de precio Solana

Más bien, las probabilidades han repuntado al alza en los últimos días, acercándose nuevamente al 50%.

Polymmarket hace a unos tristes y a otros felices

Para DOGE, otra de las criptomonedas más importantes del mercado cripto, también las posibilidades se han visto seriamente afectadas en los últimos tiempos. El token nativo del Dogecoin, que está aún muy lejos de su antiguo ATH (0,254 $ contra 0,737 $) tendría 16% de posibilidades de firmar un nuevo máximo histórico antes del 2026. Entonces, el DOGE podría no ser de las mejores criptomonedas para invertir ahora mismo.

A pesar de las dificultades del Dogecoin, no es lo mismo para todos. Otra vez, según Polymarket, un altcoin a las puertas del top 10 por capitalización de mercado, tiene mayor probabilidad de encontrar el éxito.

Hyperliquid y su token nativo HYPE han disfrutado de varios ATH a lo largo del año 2025 posicionándose como una de las criptomonedas con más futuro. Además, estos resultados positivos tienen fuertes posibilidades de volver a repetirse. Para los usuarios de Polymarket, las probabilidades de que HYPE firme un nuevo máximo histórico antes de que acabe el año son del 73%.

Predicciones de precio Hyperliquid
Predicciones de precio Hyperliquid

probabilidades de éxito son más altas que anteriormente. El 3 de octubre, los apostadores de Polymarket dudaban mucho más sobre un potencial ATH que ahora (45%). Las nuevas criptomonedas también están dispuestas a triunfar.

Leer mas:

