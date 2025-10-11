Predicciones de precio: estas criptomonedas buscan un nuevo ATH antes del 2026

Las criptomonedas siempre están predispuestas para un nuevo ATH, pero no todas tienen las mismas probabilidades de éxito, según Polymarket.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 11, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Según Polymarket, Solana tiene 47% de probabilidades de firmar un nuevo ATH antes de fin de año.

Las probabilidades son aún más bajas para DOGE con solamente un 16%.

Hyperliquid podría ofrecer nuevos rendimientos con eventualidades del 69%.

Solana lucha por un nuevo ATH

Si bien las configuraciones son muy positivas en torno a Bitcoin y Ethereum, no se puede decir lo mismo de todas las criptomonedas del mercado. Todas quieren un nuevo ATH, pero algunas, podrían enfrentarse a varias dificultades.

En primer lugar, Solana, el quinto activo por capitalización de mercado, ya ha realizado un ATH en enero del 2025. Sin embargo, tras ver triunfar a varias criptomonedas como el Binance Coin, el token SOL quiere ir a más.

Con un precio de negociación cercano a los 220 $, Solana tiene todavía que esforzarse para alcanzar y superar los 294,33 $.

Según los apostadores de Polymarket, el sentimiento todavía es positivo, pero mucho menos que en los días anteriores. Si bien el 18 de septiembre las probabilidades de éxito eran del 65% ahora tan solo son del 48%.

Predicciones de precio Solana

Más bien, las probabilidades han repuntado al alza en los últimos días, acercándose nuevamente al 50%.

Polymmarket hace a unos tristes y a otros felices

Para DOGE, otra de las criptomonedas más importantes del mercado cripto, también las posibilidades se han visto seriamente afectadas en los últimos tiempos. El token nativo del Dogecoin, que está aún muy lejos de su antiguo ATH (0,254 $ contra 0,737 $) tendría 16% de posibilidades de firmar un nuevo máximo histórico antes del 2026. Entonces, el DOGE podría no ser de las mejores criptomonedas para invertir ahora mismo.

A pesar de las dificultades del Dogecoin, no es lo mismo para todos. Otra vez, según Polymarket, un altcoin a las puertas del top 10 por capitalización de mercado, tiene mayor probabilidad de encontrar el éxito.

Hyperliquid y su token nativo HYPE han disfrutado de varios ATH a lo largo del año 2025 posicionándose como una de las criptomonedas con más futuro. Además, estos resultados positivos tienen fuertes posibilidades de volver a repetirse. Para los usuarios de Polymarket, las probabilidades de que HYPE firme un nuevo máximo histórico antes de que acabe el año son del 73%.

Predicciones de precio Hyperliquid

probabilidades de éxito son más altas que anteriormente. El 3 de octubre, los apostadores de Polymarket dudaban mucho más sobre un potencial ATH que ahora (45%). Las nuevas criptomonedas también están dispuestas a triunfar.