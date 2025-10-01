Las criptomonedas recuperan la moral: ¿simple repunte o alza continua?

Nadie se escapa del alza del día: Bitcoin, Ethereum y las altcoins suben.

Autor Matías Calderón Velarde
Editora de contenidos Marina Flores
Última actualización: Octubre 1, 2025

A pesar del cierre de gobierno oficializado de parte de los Estados Unidos (o shutdown) que podría haber traído incertidumbre al mercado de las criptomonedas, la reacción es totalmente opuesta.

Hechos clave: El mercado de las criptomonedas se enfoca al alza con una subida generalizada de los precios.

El Bitcoin se negocia nuevamente por encima de los 116.000 dólares.

Gracias a un rendimiento diario del 3%, ETH se aproxima a los 4.300 dólares.

ZEC se corona nuevamente como la mejor altcoin del día: +37%.

La memecoin PUMP aprovecha la tendencia para ganar 24% en un solo día.

El día es sinónimo de ganancias para las criptomonedas

El mercado disfruta de un movimiento alcista de gran envergadura: subida del BTC, ETH que sigue el movimiento y algunas de las mejores altcoins que van hasta las nubes.

Gracias a una subida repentina de los precios, el valor del Bitcoin logró superar nuevamente los 116.000 dólares, evitando el estancamiento de los días anteriores.

Mismo si todavía faltan varias horas para cerrar el día, el precio del BTC realizó una muy buena jornada, asegurándose un crecimiento del 3% en las últimas 24 horas.

Para mayor alegría de inversores siempre al acecho de cualquier movimiento alcista, la subida no solo coronó al BTC. Más bien, otras criptomonedas, entre ellas Ethereum pudieron aprovechar la tendencia y así unirse al barco.

Ethereum y las altcoins no se quedaron atras

La segunda criptomoneda por capitalización de mercado, Ethereum, logró acercarse a los 4.300 dólares gracias a una subida diaria del 3,47%.

Además, las últimas horas fueron bien aprovechadas para altcoins como Zcash (ZEC) quien prosigue sin temblar con su gran condición alcista. Si bien el token ya es el más ganador de los últimos siete días, también lidera la jornada con un nuevo crecimiento impresionante de 37,17%.

Fuente : CoinMarketCap.

Una de las mejores memecoin, PUMP, tampoco desaprovechó esta ocasión consolidando una muy sólida ganancia diaria del 24%.

Si nos fijamos con más atención a los mejores rendimientos del día, también nos podemos dar cuenta de que son varias las criptomonedas que lograron acercarse o superar el 10% de ganancias. “Uptober” acaba de empezar y algunas altcoins no parecen estar con el afán de perder el tiempo.