La oferta de Hyperliquid es cada vez menor por el mecanismo de recompra
Hechos clave:
- El HYPE de Hyperliquid apunta a la deflación con un programa de recompra impresionante.
- En unos meses, se ha podido reducir la oferta total en circulación de más del 5%.
- Con varios millones de dólares de ingresos cotidianos, Hyperliquid compra miles de HYPE al día.
- Con este ritmo de acumulación, la oferta para vender podría ser adquirida en menos de dos años.
La oferta de la criptomoneda de Hyperliquid es reducida constantemente
Si bien Bitcoin lucha contra la inflación, otras criptomonedas como el HYPE de Hyperliquid apuntan a la deflación con una programada recompra de tokens que apunta a reducir la oferta en circulación.
Para el HYPE de Hyperliquid, los resultados son impresionantes, tanto por el monto total que ha sido comprado como por el ritmo del famoso buyback.
Según los datos de Tokenomist, gracias al mecanismo de recompra de tokens, el proyecto Hyperliquid ha logrado acumular más de 522 millones de dólares de HYPE, o 5,22% de la oferta en circulación desde el lanzamiento de la iniciativa.
Desde el inicio, la compra de tokens es efectuada mediante las comisiones del protocolo, con una parte de las comisiones que son siempre utilizadas para reducir la oferta de HYPE disponible.
También, podemos observar que la recompra es efectuada de manera progresiva, con más de 15 millones de HYPE que han sido adquiridos regularmente a lo largo de los últimos meses.
Si bien un precio inferior en HYPE de Hyperliquid permite al tesoro global adquirir más criptomonedas, el objetivo y el resultado de tal iniciativa son de impulsar el precio al alza.
Dos años para comprar HYPE
Manteniendo este impresionante ritmo de recompra, el futuro podría ser brillante para el HYPE de Hyperliquid.
Según algunas especulaciones, de aquí a dos años, ya no quedarán muchas oportunidades de comprar el token a un precio similar al de ahora. Siguiendo esta línea, la demanda podría seguir siendo mayor a la oferta, a medida que esta última sigue reduciéndose.
Lo mejor de todo para la criptomoneda es su utilidad actual en el ecosistema cripto, al ser uno de los DEX de perpetuales más utilizados por los traders del mercado.
Con ganancias diarias superiores a los 4 millones de dólares, el equipo detrás del proyecto Hyperliquid tiene muchos recursos a la mano para reducir la oferta en circulación de HYPE.
Según un análisis efectuado por Tobias Reisner, en menos de dos años, Hyperliquid lograría comprar la totalidad de la oferta ready to sale o lista para vender de HYPE, en caso de que la recompra se efectúe a un precio medio de unos 35 dólares.
Actualmente, el precio de negociación de una de las mejores nuevas criptomonedas del 2024 es de 39 dólares, mientras que el ATH vigente del proyecto es de 59 dólares.
A día de hoy, tras un crecimiento sin límite, la criptomoneda nativa de Hyperliquid es la capitalización de mercado número 11 del mercado.
