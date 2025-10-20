BTC $111,082.60 2.07%
Un inicio de semana increíble para las criptomonedas: estas son las mejores subidas 

El mercado de las criptomonedas comienza de la mejor manera posible la nueva semana, con rendimientos más que positivos.
Matías Calderón Velarde

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Última actualización: 
Hechos clave:

  • La nueva semana apenas comienza y el mercado de las criptomonedas aprovecha un impulso alcista.
  • El precio del Bitcoin vuelve a superar los 110.000 dólares.
  • Ethereum recupera los simbólicos 4.000 dólares con un nuevo movimiento positivo.
  • La mejor subida del día es para SNX con una ganancia del 25%.

El Bitcoin quiere borrar todo lo malo

Después de las dificultades de la semana anterior, el mercado de las criptomonedas se enfoca en una nueva semana y en una nueva oportunidad de hacerlo todo bien.

Es apenas lunes y algunas criptomonedas ya firmaron subidas más que interesantes con el objetivo de anular todas las pérdidas de los días anteriores.

Si bien habrá que esforzarse aún más en el caso de algunas criptomonedas, el Bitcoin por ejemplo, está a nada de borrar los fracasos de la última semana y del último mes.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

En las últimas 24 horas, la evolución del precio del Bitcoin es más que positiva, con una subida diaria de 4,3% y un valor que vuelve a superar los 110.000 dólares. Para ser más exacto, el BTC se negocia actualmente por encima de los 111.250 dólares.

Las primeras horas del lunes fueron decisivas para varias criptomonedas, entre ellas el BTC que se ha aprovechado de un ascenso de más de 4.000 dólares en unas horas solamente.

Lunes verde para el mercado de las criptomonedas

Además, otras de las criptomonedas que más han subido aprovechan el impulso alcista de este inicio de semana con subidas interesantes para los principales activos del mercado, nuevas criptomonedas y también para varias altcoins del top 100 por capitalización de mercado.

Ethereum, segunda criptomoneda del mercado, ha efectuado su vuelta por encima de los 4.000 dólares y aspira a más, tras una subida de la misma intensidad que la del Bitcoin.

También, otras altcoins hacen mucho más que el 5% de ganancias en las últimas 24 horas, con rendimientos incluso cercanos al 30% para el SNX de Synthetix, mejor token del día.

Gráfico con las criptomonedas que han subido el día de hoy

Lo malo solo se borra con lo bueno y hará falta todavía un poco más para que los inversores recuperen una sonrisa completa.

Por ahora, a pesar de subidas muy interesantes para criptomonedas como SPX, FET o LINK, solo criptomonedas como TAO de Bittensor logran obtener un rendimiento positivo en los últimos siete días.

A pesar de las dificultades de la anterior semana, el token TAO sigue enfocado al alza, con una ganancia del 12,12% de lunes a lunes y sigue siendo de las mejores criptomonedas para invertir del momento.

Leer mas:

