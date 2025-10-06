El Binance Coin lo hace otra vez con un nuevo ATH ¿Qué criptomonedas siguen después?

El BNB lo vuelve a hacer pocos días después: nuevo ATH y los 1.200 dólares en el bolsillo.

Autor Matías Calderón Velarde
Editora de contenidos Marina Flores
Última actualización: Octubre 6, 2025

Si bien algunas criptomonedas tardan en subir, no se puede decir lo mismo del Binance Coin. La criptomoneda nativa del exchange Binance realiza un nuevo máximo histórico, pocos días después del anterior.

Hechos clave: El Binance Coin acaba de mejorar nuevamente su máximo histórico.

La criptomoneda concretiza ya su segundo ATH en este mes de octubre.

Después de superar los 1.100 dólares, son esta vez los 1.200 que fueron superados.

La tendencia sigue positiva con una nueva subida diaria del 3.41%.

La tendencia es clara para el Binance Coin: de ATH en ATH

El ascenso sigue en marcha para el BNB, que está decidido en no perder tiempo en este mes de Uptober. Si bien el mes acaba de empezar hace solamente unos días, la quinta criptomoneda por capitalización de mercado ya ha realizado su segundo ATH mensual.

Pocos días después de haber superado los 1.100 dólares, el Binance coin mejoró su hito alcanzando y superando esta vez los 1.200 dólares.

Acostumbrada en teñir su gráfico de verde, la criptomoneda sigue cosechando éxitos y asegurando rendimientos a sus detentores.

El día de hoy, además de un nuevo máximo histórico, el BNB ha logrado mantener el ritmo alcista con una subida del 3,41%. Las ganancias de los últimos siete días fueron todavía más abrumadoras, ya que el favorito del momento sobrepasó los 20%, superando en rendimientos a todas las criptomonedas del top 10.

Otras criptomonedas apuntan a un nuevo máximo histórico

Después del BNB, otras criptomonedas apuntan a un posible máximo histórico. En primer lugar, el Bitcoin, que ha conquistado nuevamente los picos más altos, logrando superar los 125.000 dólares y firmando un nuevo ATH durante el fin de semana. Con un precio de negociación cercano a los 124.000 dólares, la siguiente criptomoneda en mejorar nuevamente su precio bien podría ser el BTC.

También, otro de los últimos lanzamientos podría dar mucho que hablar. Entre esos, es difícil no mencionar a Aster, el token “promocionado” por Binance y CZ. Esta criptomoneda ha tenido un début estelar, y ahora, está enfocada en conseguir más gloria.

Para eso, un listing nunca cae por demás, y la llegada a la plataforma Binance podría ser sinónimo de éxitos. El mayor exchange en criptomonedas del mundo ya ha anunciado que ASTER será disponible el día de hoy con una apertura de la negociación prevista para las 14:00 horas peninsulares. Si bien un listing en Binance no siempre es sinónimo de éxito, la mayoría de los nuevos lanzamientos ofrecieron rendimientos positivos a los inversores, por lo menos, a corto plazo. Ahora, solo queda por ver si una vez más, la historia se repite.