BTC $125,778.95 2.23%
ETH $4,712.95 4.48%
SOL $237.07 3.73%
PEPE $0.000010 4.52%
SHIB $0.000012 3.68%
BNB $1,222.91 5.52%
DOGE $0.26 5.94%
XRP $3.05 2.35%
Cryptonews Noticias de Blockchain

El Binance Coin lo hace otra vez con un nuevo ATH ¿Qué criptomonedas siguen después?

El BNB lo vuelve a hacer pocos días después: nuevo ATH y los 1.200 dólares en el bolsillo.
Autor
Matías Calderón Velarde
Autor
Matías Calderón Velarde
Acerca del autor

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
El Binance Coin lo hace otra vez con un nuevo ATH ¿Qué criptomonedas siguen después?
El Binance Coin lo hace otra vez con un nuevo ATH ¿Qué criptomonedas siguen después?

Si bien algunas criptomonedas tardan en subir, no se puede decir lo mismo del Binance Coin. La criptomoneda nativa del exchange Binance realiza un nuevo máximo histórico, pocos días después del anterior.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • El Binance Coin acaba de mejorar nuevamente su máximo histórico.
  • La criptomoneda concretiza ya su segundo ATH en este mes de octubre.
  • Después de superar los 1.100 dólares, son esta vez los 1.200 que fueron superados.
  • La tendencia sigue positiva con una nueva subida diaria del 3.41%.

La tendencia es clara para el Binance Coin: de ATH en ATH

El ascenso sigue en marcha para el BNB, que está decidido en no perder tiempo en este mes de Uptober. Si bien el mes acaba de empezar hace solamente unos días, la quinta criptomoneda por capitalización de mercado ya ha realizado su segundo ATH mensual.

Pocos días después de haber superado los 1.100 dólares, el Binance coin mejoró su hito alcanzando y superando esta vez los 1.200 dólares.

Bnb (BNB)
24h7d30d1yAll time

Acostumbrada en teñir su gráfico de verde, la criptomoneda sigue cosechando éxitos y asegurando rendimientos a sus detentores.

El día de hoy, además de un nuevo máximo histórico, el BNB ha logrado mantener el ritmo alcista con una subida del 3,41%. Las ganancias de los últimos siete días fueron todavía más abrumadoras, ya que el favorito del momento sobrepasó los 20%, superando en rendimientos a todas las criptomonedas del top 10.

Otras criptomonedas apuntan a un nuevo máximo histórico

Después del BNB, otras criptomonedas apuntan a un posible máximo histórico. En primer lugar, el Bitcoin, que ha conquistado nuevamente los picos más altos, logrando superar los 125.000 dólares y firmando un nuevo ATH durante el fin de semana. Con un precio de negociación cercano a los 124.000 dólares, la siguiente criptomoneda en mejorar nuevamente su precio bien podría ser el BTC.

También, otro de los últimos lanzamientos podría dar mucho que hablar. Entre esos, es difícil no mencionar a Aster, el token “promocionado” por Binance y CZ. Esta criptomoneda ha tenido un début estelar, y ahora, está enfocada en conseguir más gloria.

Para eso, un listing nunca cae por demás, y la llegada a la plataforma Binance podría ser sinónimo de éxitos. El mayor exchange en criptomonedas del mundo ya ha anunciado que ASTER será disponible el día de hoy con una apertura de la negociación prevista para las 14:00 horas peninsulares. Si bien un listing en Binance no siempre es sinónimo de éxito, la mayoría de los nuevos lanzamientos ofrecieron rendimientos positivos a los inversores, por lo menos, a corto plazo. Ahora, solo queda por ver si una vez más, la historia se repite.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,507,593,258,457
9.51

Más

Comunicados de prensa
PUMPD aspira a ser la mejor memecoin del 2025 con el apoyo de BTC y ETH 
2025-10-06 17:00:29
Noticias Altcoin
ChatGPT predice el precio de XRP y revela la próxima altcoin x100
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-10-06 16:37:26
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores