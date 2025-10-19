Un hacker cripto hace todo mal: compra arriba y vende abajo en pleno pánico
Un hacker cripto no tiene el mismo éxito haciendo trading
El último desastre de los activos de riesgo ha sorprendido a más de uno en el mundo cripto sobre todo en el momento de hacer trading.
Además de los nuevos inversores, e incluso de los más experimentados, otros actores se hicieron sorprender por la caída repentina de los precios.
Sin un plan en mente, un hacker cripto es de los primeros en sufrir las consecuencias, al demostrar que las habilidades para robar dinero no son las mismas que para hacer trading.
Al final del cuento, no todas son ganancias para el hacker cripto que está cediendo al pánico, vendiendo todas sus últimas compras de ETH en pérdidas.
Como lo recalca el post de LookOnChain, el “inversor” está acumulando pérdidas realizadas de 4,56 millones de dólares tras haber comprado miles de ETH en 4.269 dólares y venderlos unos días después en 3,775 dólares. A pesar de que Ethereum sea una de las mejores criptomonedas para invertir, todo está saliendo mal.
Por ahora, las operaciones de este hacker cripto no son nada óptimas, habiendo efectuado la peor combinación posible: comprar arriba y vender abajo.
Una operación desastrosa que no deja de repetirse
Si bien los hackers pudieron tener sangre fría en el momento de robar los fondos, no podemos decir que es lo mismo cuando operan en trading. Al contrario, siguen repitiendo los mismos errores, ya que no es la primera vez que compran arriba y tampoco la primera que venden abajo.
Este patrón desastroso ya ha ocurrido anteriormente, entre otras, tras la debacle cripto de la anterior semana.
En su momento, el hacker cripto compró 7.816 ETH en 4.159 dólares, justo después de haber vendido en pánico más de 8.600 monedas por un precio de 3,764 dólares.
Si combinamos las distintas operaciones, al igual que lo ha hecho LookOnChain, podemos sumar ya más de 10 millones de pérdidas para el hacker cripto negociando con muchas dificultades la criptomoneda ETH.
Si bien han encontrado la forma de cómo ganar dinero con criptomonedas, estos “inversores” también encontraron la forma de perder dinero negociando cripto.
