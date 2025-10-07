BTC $121,546.57 -3.32%
Noticias de Blockchain

Tres criptomonedas apuntan a un nuevo máximo histórico ¿Pero cuándo? 

Con un inicio de mes espectacular, varios han sido los nuevos ATH para el mercado de las criptomonedas. Sin embargo, todo esto podría ser solo un comienzo. 
Autor
Matías Calderón Velarde
Acerca del autor

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Última actualización: 
Tres criptomonedas apuntan a un nuevo máximo histórico ¿Pero cuándo?
Hechos clave:

  • Varias criptomonedas apuntan a un nuevo ATH.
  • El Bitcoin superó los 126.000 dólares y ahora quiere más.
  • Ethereum necesita un último empujón para alcanzar los 5.000 dólares.
  • Tras una consolidación, un nuevo auge se alista para SUI.

El mercado de las criptomonedas va claramente a más en los últimos días y la tendencia es positiva para muchos de los principales activos del mercado.

Si para algunos como el Bitcoin y el BNB, los ATH ya es una linda costumbre, varias criptomonedas quieren unirse al barco del éxito.

Criptomonedas: el Bitcoin sigue cosechando éxitos

Cuando se habla de nuevo ATH, el Bitcoin es y siempre será uno de los principales candidatos. Como siempre, es muy difícil no mencionar a una criptomoneda que acaba de firmar un nuevo máximo histórico. Si durante la noche el mayor activo por capitalización de mercado superó los 126.000 dólares, la victoria podría ser aún mayor la próxima vez.

Shortcode gráfico BTC.

Además, el ligero retroceso del día de hoy no desvía para nada el BTC de sus objetivos de precios alcistas: 130.000 dólares; 150.000 dólares, y tal vez, mucho más.

Por ahora, hay predicciones de precio de todos los colores para el Bitcoin con sólidos argumentos respaldados por el análisis técnico.

Ethereum a un paso de la gloria

Si ya podríamos haber entrado a la fase de clímax con el BTC, otras criptomonedas como Ethereum estarían a punto de hacerlo. Después de un tímido ATH efectuado a finales de agosto, la segunda criptomoneda, apunta a algo más.

El próximo ATH en caer podría ser del lado de ETH, tanto por cercanía entre el precio actual y el máximo histórico vigente, pero también por el respaldo técnico.

Según el analista Washigorira, Ethereum apunta directamente a los 6.900 dólares y también a los 7.800 dólares después de que se concretice positivamente la ruptura al alza de un modelo de bandera alcista. Los objetivos de precios son claros, ETH podría superar los 6.900 $ en las siguientes semanas.

Para confirmar en un primer momento un nuevo ATH, ETH tendrá que realizar un último empujón de 6,06%.

Un altcoin listo para brillar entre los grandes

Si el momento actual favorece a las mayores criptomonedas por capitalización de mercado como BTC, ETH o BNB, las altcoins fuera del top 10 tampoco tiran la toalla.

Mejor aún para algunas criptomonedas como SUI, todo estaría tomando forma, de manera progresiva, para una ruptura alcista pronunciada.

Según el analista cripto Michaël van de Poppe, SUI estaría preparándose con todo, gracias a un ecosistema en pleno crecimiento, que podría propulsar el precio del token nativo hacia un nuevo ATH.

Al igual que muchas criptomonedas, la tendencia reciente del token es positiva y el máximo histórico en 5,35 dólares es el claro objetivo de precio. Actualmente, SUI se negocia a un precio de 3,60 $, pero aspira a más.

Leer más:

Más

