Solana está listo para un nuevo rally alcista: ¿cuál es el nuevo objetivo de precio?

Solana apunta a los 250 dólares tras un repunte alcista y la formación de un Bottom en forma de W.

Autor Matías Calderón Velarde Editora de contenidos Marina Flores Última actualización: Octubre 20, 2025

Hechos clave: Solana se recupera de a poco y apunta a un objetivo de precio mayor.

Con la formación de un W en su gráfico, el SOL puede recuperarse pronto.

A corto plazo, los 250 dólares son el primer objetivo.

Los ETF podrían condicionar el precio del activo a futuro.

Solana apunta a los 250 dólares

Al igual que las demás criptomonedas, Solana ha sufrido en los últimos días, con un inicio de octubre que no ha sido el esperado. Sin embargo, las cosas podrían ir a mejor ahora, con una estructura que se vuelve más positiva y un RSI que apunta a una ruptura alcista.

Según el analista Lark Davis, los grandes movimientos podrían estar de vuelta del lado de Solana, con un posible bottom potente en formación. Con una figura gráfica en forma de W, lo mejor estaría por venir y la ruptura alcista estaría a punto de convertirse en una realidad.

Solana looking very constructive here. RSI nearing a momentum breakout. MACD heading for a bullish cross (not confirmed) Potential W (double bottom) forming up. Price target here is $250 if the W confirms, which will happen on a neckline break. Key now is for bulls to… pic.twitter.com/KCEnks4XEG — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 20, 2025

Si la formación del W se realiza de manera óptima, el nuevo objetivo de precio de Solana a corto plazo podría ser de 250 dólares.

Sin embargo, habrá que ver qué será del Bitcoin entre hoy y el fin de semana y si logra confirmar el repunte alcista que ha comenzado el día de hoy.

Por el momento, la criptomoneda de Solana, el SOL, ha disfrutado de una mejora de los precios discreta pero real, tras ganar casi un 4% en las últimas 24 horas.

El SOL tiene todo a su favor para fin de año

Varios movimientos y acontecimientos podrían provocar una subida de los precios para el SOL de Solana en lo que queda de año.

En primer lugar, las ballenas Solana podrían estar de vuelta en el juego queriendo un poco más de acción… y un poco más de ganancias.

Whale 0x518C just sold 402,005 $HYPE($15.68M) purchased 9 months ago, making a profit of over $5M. The whale then bridged the $15.68M to #Solana and bought 81,117 $SOL.https://t.co/G4eZGsVdHlhttps://t.co/f7NwuY4TMk pic.twitter.com/Ywwzf6OAuH — Lookonchain (@lookonchain) October 20, 2025

Según LookOnChain, una ballena Hyperliquid se ha separado del siempre interesante HYPE con una ganancia millonaria para apuntar esta vez a un alza de precios en Solana. Esta ballena ha llevado a cabo una compra de 15,68 millones de dólares, para adquirir 81.117 SOL. No hay necesidad de nuevas criptomonedas cuando hay un activo como el SOL.

Al igual que para el XRP, los ETF de Solana pueden ser uno de los condicionantes de precio más importantes para finales de octubre y fin de año. En caso de una aprobación definitiva, el precio del SOL podría verse impulsado al alza, convirtiéndose nuevamente en una de las criptomonedas con más futuro.