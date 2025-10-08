Después de un nuevo ATH, ChatGPT anuncia el objetivo de precio del Bitcoin en octubre

El Bitcoin no se quedó quieto, y, una vez más, efectuó un nuevo máximo histórico. Las cosas podrían ir aún más lejos todavía, con objetivos de precio alcista establecidos por GPT-5 de ChatGPT.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 8, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Hechos clave:

ChatGPT estima que octubre ofrece aún más probabilidades para el Bitcoin.

Las estimaciones favorables a una reducción de los precios son muy bajas.

El objetivo de precio más probable apunta a un ATH de 135.000 dólares.

El escenario más optimista evoca los 150.000 dólares para fin de mes.

Otro ATH más para el BTC

Si bien el alza y el nuevo máximo histórico del Bitcoin no han pasado desapercibidos para los inversores, tampoco lo ha sido para ChatGPT.

El último modelo de la inteligencia artificial predice que las subidas del BTC podrían seguir a futuro, con nuevos objetivos de precio para el mes de octubre.

Si bien, las predicciones de la IA no pretenden ser exactas, aportan una perspectiva diferente a la de los analistas criptos tradicionales.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

Como bien lo recuerda ChatGPT, el Bitcoin ha realizado un nuevo ATH esta semana, lo que propulsa el activo en pleno descubrimiento de precio. Entonces, la ruta podría ser mucho más clara ahora que ya no hay resistencias en el medio del camino.

También, con la mayoría de los inversores acumulando ganancias, una toma de beneficios es una eventualidad y puede provocar pequeños retrocesos a corto plazo. Sin embargo, como muchas veces, las condiciones macroeconómicas pueden detener el secreto del próximo movimiento del Bitcoin.

ChatGPT confía ciegamente en el Bitcoin

Para ChatGPT, todo parece óptimo en torno al BTC, para este mes de octubre, que sigue siendo una de las criptomonedas con más futuro.

Si bien aún existen probabilidades bajistas para Uptober, estas no son muy fuertes. Actualmente, GPT-5 estima que un retroceso situado entre los 100.000 y 110.000 dólares tiene solo un 15% de probabilidades.

El escenario moderado, por su parte, es el más probable de los tres, con unas probabilidades del 50%. Según el segundo escenario preparado por ChatGPT, el Bitcoin podría negociarse entre 115.000 y 135.000 dólares durante el mes de octubre.

Escenarios a corto plazo para el precio de BTC según ChatGPT

Como último, el tercer y más interesante escenario para los inversores es obviamente el que se orienta al alza. El mes de octubre ha comenzado para quedarse con todo y eso también predice ChatGPT.

Con un 35% de probabilidades, según la IA, el precio del Bitcoin podría situarse entre 140.000 y 150.000 dólares a fin de mes y ser una vez más una de las mejores criptomonedas para invertir.