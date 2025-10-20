BTC $111,038.88 2.08%
ETH $3,986.54 -0.16%
SOL $189.42 0.38%
PEPE $0.0000071 1.14%
SHIB $0.000010 0.53%
BNB $1,099.75 -1.42%
DOGE $0.19 1.60%
XRP $2.51 4.95%
Cryptonews Noticias de XRP

Este será el precio más alto del XRP de aquí a fin de año

El XRP ya no navega tan alto como antes pero la intención sigue siendo la misma. Este es su nuevo objetivo de precio.
Autor
Matías Calderón Velarde
Autor
Matías Calderón Velarde
Acerca del autor

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Este será el precio más alto del XRP de aquí a fin de año
Este será el precio más alto del XRP de aquí a fin de año

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • El XRP ha logrado superar los 3 dólares durante una gran parte del año.
  • La aprobación de los ETF estaba prevista entre los 18 y 25 de octubre.
  • Un nuevo retraso es una gran probabilidad por el cierre de gobierno de los Estados Unidos.
  • Coincodex anuncia un precio de 2,54 dólares para el XRP mientras que para ChatGPT, todo dependerá de los ETF.

Un XRP recuperado y estabilizado

Tras un inicio de año explosivo, no todo está saliendo como se esperaba para el XRP. Las decepciones surgieron a medida que el año avanzaba, con una criptomoneda expuesta a los retrocesos, a las pérdidas y a las predicciones de precio negativas.

A pesar de haber superado en muchos momentos del año los 3 dólares, el precio del XRP retrocede y se valora actualmente a casi 2,50 dólares tras una subida diaria superior al 5%.

Sin embargo, el futuro del XRP todavía puede ser muy positivo, sobre todo con la claridad regulatoria y la cantidad de ETF relacionados con la criptomoneda que solo esperan su aprobación.

Xrp (XRP)
24h7d30d1yAll time

Si en teoría las decisiones finales tendrían que haber sido anunciadas entre el 18 y el 25 de octubre para una multitud de ETF, los retrasos actuales con las decisiones de la SEC deberían mantenerse. Más allá de los muy probables retrasos, el sentimiento es positivo en torno a las solicitudes de Grayscale, Bitwise, 21 Shares y los demás.

Todo esto podría impulsar la demanda para el XRP de Ripple, favoreciendo una adopción a mayor escala y ser la respuesta a cómo ganar dinero con criptomonedas.

Una evolución del precio que depende de los ETF

Con los recortes de tasas de interés al orden del día para las próximas reuniones de la Fed norteamericana, la situación podría favorecer nuevamente a los activos de riesgo, entre ellos, el XRP.

Si bien, el precio del XRP todavía está por debajo de los 2,50 dólares, Coincodex predice un precio superior a los 2,54 dólares de aquí a fin de año.

Sin embargo, como lo avisan las inteligencias artificiales como ChatGPT, el baile de los ETF podría tener un gran impacto en el precio del activo, con consecuencias positivas ya visibles de aquí al 31 de diciembre del 2025.

En los mejores escenarios, las predicciones de precio apuntan a los 7-8 dólares, aunque un escenario propulsando el XRP entre los 3 y 5 dólares sería mucho más probable.

Según la IA de ChatGPT, las probabilidades de superar los 3 dólares de aquí a fin de año son superiores al 60%. Con todas las predicciones, de una cosa no cabe duda, el XRP es de las criptomonedas con más futuro, y más con los ETF que están por venir.

Para los interesados en una predicción de precio de Ripple a largo plazo nuestra guía puede ser de gran utilidad.

Leer mas:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,955,442,275,476
-4.66
En el artículo

Más

Comunicados de prensa
¿BTC alcanzará los 250.000 dólares en los próximos 76 días? – Hyper suma 24 millones a su preventa
2025-10-20 14:23:32
Noticias de Blockchain
Solana está listo para un nuevo rally alcista: ¿cuál es el nuevo objetivo de precio? 
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-20 12:00:00
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores