Este será el precio más alto del XRP de aquí a fin de año
Hechos clave:
- El XRP ha logrado superar los 3 dólares durante una gran parte del año.
- La aprobación de los ETF estaba prevista entre los 18 y 25 de octubre.
- Un nuevo retraso es una gran probabilidad por el cierre de gobierno de los Estados Unidos.
- Coincodex anuncia un precio de 2,54 dólares para el XRP mientras que para ChatGPT, todo dependerá de los ETF.
Un XRP recuperado y estabilizado
Tras un inicio de año explosivo, no todo está saliendo como se esperaba para el XRP. Las decepciones surgieron a medida que el año avanzaba, con una criptomoneda expuesta a los retrocesos, a las pérdidas y a las predicciones de precio negativas.
A pesar de haber superado en muchos momentos del año los 3 dólares, el precio del XRP retrocede y se valora actualmente a casi 2,50 dólares tras una subida diaria superior al 5%.
Sin embargo, el futuro del XRP todavía puede ser muy positivo, sobre todo con la claridad regulatoria y la cantidad de ETF relacionados con la criptomoneda que solo esperan su aprobación.
Si en teoría las decisiones finales tendrían que haber sido anunciadas entre el 18 y el 25 de octubre para una multitud de ETF, los retrasos actuales con las decisiones de la SEC deberían mantenerse. Más allá de los muy probables retrasos, el sentimiento es positivo en torno a las solicitudes de Grayscale, Bitwise, 21 Shares y los demás.
Todo esto podría impulsar la demanda para el XRP de Ripple, favoreciendo una adopción a mayor escala y ser la respuesta a cómo ganar dinero con criptomonedas.
Una evolución del precio que depende de los ETF
Con los recortes de tasas de interés al orden del día para las próximas reuniones de la Fed norteamericana, la situación podría favorecer nuevamente a los activos de riesgo, entre ellos, el XRP.
Si bien, el precio del XRP todavía está por debajo de los 2,50 dólares, Coincodex predice un precio superior a los 2,54 dólares de aquí a fin de año.
Sin embargo, como lo avisan las inteligencias artificiales como ChatGPT, el baile de los ETF podría tener un gran impacto en el precio del activo, con consecuencias positivas ya visibles de aquí al 31 de diciembre del 2025.
En los mejores escenarios, las predicciones de precio apuntan a los 7-8 dólares, aunque un escenario propulsando el XRP entre los 3 y 5 dólares sería mucho más probable.
Según la IA de ChatGPT, las probabilidades de superar los 3 dólares de aquí a fin de año son superiores al 60%. Con todas las predicciones, de una cosa no cabe duda, el XRP es de las criptomonedas con más futuro, y más con los ETF que están por venir.
Para los interesados en una predicción de precio de Ripple a largo plazo nuestra guía puede ser de gran utilidad.
Leer mas:
- ChatGPT predice el valor del XRP para el fin de año: ¿Habrá nuevo ATH?
- Este será el nuevo ATH de Ethereum según la IA de Grok
- Encrucijada Bitcoin: una burbuja a punto de explotar o una tendencia más fuerte que nunca