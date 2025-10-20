Este será el precio más alto del XRP de aquí a fin de año

El XRP ya no navega tan alto como antes pero la intención sigue siendo la misma. Este es su nuevo objetivo de precio.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 20, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: El XRP ha logrado superar los 3 dólares durante una gran parte del año.

La aprobación de los ETF estaba prevista entre los 18 y 25 de octubre.

Un nuevo retraso es una gran probabilidad por el cierre de gobierno de los Estados Unidos.

Coincodex anuncia un precio de 2,54 dólares para el XRP mientras que para ChatGPT, todo dependerá de los ETF.

Un XRP recuperado y estabilizado

Tras un inicio de año explosivo, no todo está saliendo como se esperaba para el XRP. Las decepciones surgieron a medida que el año avanzaba, con una criptomoneda expuesta a los retrocesos, a las pérdidas y a las predicciones de precio negativas.

A pesar de haber superado en muchos momentos del año los 3 dólares, el precio del XRP retrocede y se valora actualmente a casi 2,50 dólares tras una subida diaria superior al 5%.

Sin embargo, el futuro del XRP todavía puede ser muy positivo, sobre todo con la claridad regulatoria y la cantidad de ETF relacionados con la criptomoneda que solo esperan su aprobación.

Si en teoría las decisiones finales tendrían que haber sido anunciadas entre el 18 y el 25 de octubre para una multitud de ETF, los retrasos actuales con las decisiones de la SEC deberían mantenerse. Más allá de los muy probables retrasos, el sentimiento es positivo en torno a las solicitudes de Grayscale, Bitwise, 21 Shares y los demás.

Todo esto podría impulsar la demanda para el XRP de Ripple, favoreciendo una adopción a mayor escala y ser la respuesta a cómo ganar dinero con criptomonedas.

Una evolución del precio que depende de los ETF

Con los recortes de tasas de interés al orden del día para las próximas reuniones de la Fed norteamericana, la situación podría favorecer nuevamente a los activos de riesgo, entre ellos, el XRP.

Si bien, el precio del XRP todavía está por debajo de los 2,50 dólares, Coincodex predice un precio superior a los 2,54 dólares de aquí a fin de año.

Sin embargo, como lo avisan las inteligencias artificiales como ChatGPT, el baile de los ETF podría tener un gran impacto en el precio del activo, con consecuencias positivas ya visibles de aquí al 31 de diciembre del 2025.

En los mejores escenarios, las predicciones de precio apuntan a los 7-8 dólares, aunque un escenario propulsando el XRP entre los 3 y 5 dólares sería mucho más probable.

Según la IA de ChatGPT, las probabilidades de superar los 3 dólares de aquí a fin de año son superiores al 60%. Con todas las predicciones, de una cosa no cabe duda, el XRP es de las criptomonedas con más futuro, y más con los ETF que están por venir.

