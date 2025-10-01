Solo subidas para el precio de Ethereum: los 6.000 dólares serían el objetivo mínimo
La costumbre puede ser positiva, sobre todo cuando lo que se repite potencia una posible alza de precio de Ethereum y de las criptomonedas favoritas.
Hechos clave:
- En cada mercado alcista, ETH ha logrado alcanzar un ratio de 35% de la capitalización de mercado del BTC.
- Las proyecciones de precio apuntan a un nuevo crecimiento situado entre 50% y 100%
- Basándose en esta tendencia histórica, el precio de ETH podría pronto superar los 6.000 dólares.
- Si el BTC logra alcanzar un precio de 150.000 dólares, ETH se intercambiaría por más de 8.000 dólares.
Los ciclos anteriores apuntan a una subida del precio de Ethereum
Según datos muy interesantes compartidos por @YashasEdu mediante X, el precio de Ethereum tendría todavía un largo camino que recorrer en torno a subidas de precios. Basándose en los ciclos anteriores, el valor de ETH podría culminar a un mínimo de 6.000 dólares si se repite las cuestiones de proporciones entre la capitalización de mercado de Bitcoin y Ethereum.
Históricamente, en cada fase de bull run del mercado alcista, la capitalización de mercado de ETH ha logrado alcanzar el 35% de la de Bitcoin. En 2017, este dato culminó en 35%, mientras que en el año 2021, el valor subió hasta un 36%.
Si nos referimos al ciclo actual y al valor de mercado que tiene últimamente el Bitcoin, el precio de ETH tendría la capacidad de alcanzar los 6.814 dólares solo ajustando el ratio actual a los ratios anteriores. Por la misma ocasión, esto podría desembocar en un nuevo máximo histórico de ETH en octubre.
Un nuevo ATH que dependerá del camino recorrido por BTC
Además, en el caso de que la tendencia alcista continúe para el BTC, ETH ya apuntaría a un objetivo de precio mucho más alto. Como lo recalca el analista Miles Deutscher, con un Bitcoin a 150.000 dólares, ETH superaría los 8.000 dólares.
Sin embargo, por una vez más en este ciclo alcista, el precio de Ethereum acumula retraso en comparación con el BTC, ya que el ratio actual es de solamente un 21%. Para asegurarse un nuevo máximo histórico de precio, la segunda mayor criptomoneda del mercado tendrá que conseguir un aumento de este mismo ratio.
Solo alcanzando un 30% de la capitalización de mercado del Bitcoin, el precio de la moneda creada por Vitalik Buterin podría pronto acercarse a los 6.000 dólares.
