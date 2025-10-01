La cuenta X de la BNB chain hackeada : CZ de Binance nos alerta sobre los riesgos

La cuenta X de la BNB Chain ha sido comprometida este miércoles 1 de octubre promocionando enlaces maliciosos.

Hechos Clave: La cuenta X de la BNB Chain fue hackeada más temprano en el día.

Con más de 20 publicaciones, se intentó promover un falso airdrop mediante un enlace malicioso.

Los hackers apuntaron directamente a los detentores de BNB con un airdrop para HODLer.

Changpeng Zhao alertó enseguida el mundo cripto del riesgo para los inversores.

Si bien este nuevo mes de octubre aparece otra vez como esperanzador para el mercado cripto, las primeras noticias no son para nada positivas. La cuenta X de la BNB Chain, que cuenta con más de 3,8 millones de seguidores, fue hackeada por la madrugada.

Como es de costumbre en este tipo de situaciones, los actores nefastos compartieron enlaces de pishing promocionando un falso airdrop para los “BNB HODLer”.

La cuenta X de la BNB Chain hackeada

Mediante este post, los hackers intentaron incitar a la mayor cantidad de usuarios criptos en conectar sus billeteras calientes a la página web con el objetivo de robarles su información y posiblemente sus fondos.

Si bien este post apareció como muy sospechoso para muchos, la noticia del hackeo de cuenta fue rápidamente compartida por actores importantes del mercado como Changpeng Zhao (CZ), el ex CEO de Binance.

ALERT 🚨: The @BNBCHAIN X account is compromised. The hacker posted a bunch of links to phishing websites that ask for Wallet Connect. Do NOT connect your wallet. Security teams have notified X already, working to suspend the account first, then restore access. Also take-down… https://t.co/QeEnCCbFZe — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 1, 2025

A través de sus redes sociales, CZ alertó a millones de sus seguidores y posiblemente a millones de usuarios de la BNB Chain sobre el peligro de acceder a tales enlaces conectando las billeteras calientes.

También nos avisó que los equipos de Binance ya se están encargando del asunto, trabajando en el bloqueo temporal de la cuenta relacionada con la BNB Chain hasta recuperar un control total en X.

Propagación de las publicaciones maliciosas

Hasta ahora, los actores maliciosos que tomaron el control de la cuenta multiplicaron las publicaciones.

En total, más de 20 publicaciones similares han salido a la luz en las últimas dos horas con la mira claramente puesta en los inversores cripto.

Lastimosamente, las estafas en criptomonedas han sido una verdadera plaga mediante el uso de las redes sociales. Por lo tanto, la cuenta de la BNB Chain no es ni la primera y posiblemente no la última en sufrir este tipo de incidentes con el fin de promover un ataque de pishing.