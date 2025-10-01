BTC $117,438.50 4.02%
ETH $4,333.48 5.51%
SOL $220.03 7.12%
PEPE $0.0000096 6.50%
SHIB $0.000012 5.92%
BNB $1,020.53 1.98%
DOGE $0.24 7.20%
XRP $2.94 3.92%
Cryptonews Noticias de Blockchain

La cuenta X de la BNB chain hackeada : CZ de Binance nos alerta sobre los riesgos

La cuenta X de la BNB Chain ha sido comprometida este miércoles 1 de octubre promocionando enlaces maliciosos.
Autor
Matías Calderón Velarde
Autor
Matías Calderón Velarde
Acerca del autor

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
La cuenta X de la BNB chain hackeada: CZ de Binance nos alerta sobre los riesgos
La cuenta X de la BNB chain hackeada: CZ de Binance nos alerta sobre los riesgos

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos Clave:

  • La cuenta X de la BNB Chain fue hackeada más temprano en el día.
  • Con más de 20 publicaciones, se intentó promover un falso airdrop mediante un enlace malicioso.
  • Los hackers apuntaron directamente a los detentores de BNB con un airdrop para HODLer.
  • Changpeng Zhao alertó enseguida el mundo cripto del riesgo para los inversores.

Si bien este nuevo mes de octubre aparece otra vez como esperanzador para el mercado cripto, las primeras noticias no son para nada positivas. La cuenta X de la BNB Chain, que cuenta con más de 3,8 millones de seguidores, fue hackeada por la madrugada.

Como es de costumbre en este tipo de situaciones, los actores nefastos compartieron enlaces de pishing promocionando un falso airdrop para los “BNB HODLer”.

La cuenta X de la BNB Chain hackeada

Mediante este post, los hackers intentaron incitar a la mayor cantidad de usuarios criptos en conectar sus billeteras calientes a la página web con el objetivo de robarles su información y posiblemente sus fondos.

Si bien este post apareció como muy sospechoso para muchos, la noticia del hackeo de cuenta fue rápidamente compartida por actores importantes del mercado como Changpeng Zhao (CZ), el ex CEO de Binance.

A través de sus redes sociales, CZ alertó a millones de sus seguidores y posiblemente a millones de usuarios de la BNB Chain sobre el peligro de acceder a tales enlaces conectando las billeteras calientes.

También nos avisó que los equipos de Binance ya se están encargando del asunto, trabajando en el bloqueo temporal de la cuenta relacionada con la BNB Chain hasta recuperar un control total en X.

Propagación de las publicaciones maliciosas

Hasta ahora, los actores maliciosos que tomaron el control de la cuenta multiplicaron las publicaciones.

Publicación de la cuenta X hackeada de la bnb chain

En total, más de 20 publicaciones similares han salido a la luz en las últimas dos horas con la mira claramente puesta en los inversores cripto.

Lastimosamente, las estafas en criptomonedas han sido una verdadera plaga mediante el uso de las redes sociales. Por lo tanto, la cuenta de la BNB Chain no es ni la primera y posiblemente no la última en sufrir este tipo de incidentes con el fin de promover un ataque de pishing.

Leer más

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,209,484,935,312
2.87

Más

Comunicados de prensa
¿Por qué BlockchainFX podría ser el próximo Binance coin?
2025-10-01 14:55:40
Noticias de Finanzas
Las criptomonedas recuperan la moral: ¿simple repunte o alza continua?
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-01 11:44:23
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores