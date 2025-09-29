¿Podría el precio de ETH superar nuevos máximos en octubre?

El precio de ETH se enfrenta a resistencias clave que podrían definir su rumbo en las próximas semanas

Redactor de contenidos Alejandro Serna Redactor de contenidos Alejandro Serna Acerca del autor Alejandro se desempeña como redactor en Cryptonews, donde su experiencia en criptomonedas y finanzas garantiza una cobertura informativa exhaustiva para los lectores del mundo hispanohablante. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Septiembre 29, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Hechos clave: El precio de ETH ha mostrado una recuperación tras la corrección de septiembre.

La resistencia en la zona de 4.000 euros se considera decisiva para un posible impulso alcista.

Los ETF y la entrada de capital institucional refuerzan la confianza en Ethereum.

Analistas mantienen un escenario optimista a largo plazo pese a la volatilidad del mercado.

El precio de ETH ha mantenido un comportamiento volátil, pero resiliente.

Aunque la incertidumbre a corto plazo persiste, la combinación de entrada institucional, avances tecnológicos y señales técnicas invita a pensar que Ethereum conserva intacto su potencial de cara a marcar nuevos máximos en los próximos meses.

La gran pregunta es si el precio de Ethereum podrá romper resistencias clave y volver a marcar máximos históricos en las próximas semanas.

Ethereum bajo presión pero con expectativas alcistas

El precio de ETH ($4,217.96) ha vivido semanas de gran volatilidad. Tras un retroceso que lo llevó cerca de los 3.600 euros, la criptomoneda ha recuperado niveles en torno a los 3.900 euros, lo que ha devuelto el interés de los inversores minoristas y de las instituciones.

Ethereum (ETH) 24h 7d 30d 1y All time

Indicadores técnicos como el RSI apuntan a una mejora en la presión compradora, mientras que la entrada de capital en fondos cotizados de Ethereum refuerza el sentimiento positivo sobre el precio de ETH.

Diversos traders y analistas han señalado que la resistencia entre los 3.900 y los 4.200 euros será decisiva.

Three resistance levels to watch for Ethereum $ETH: $4,158, $4,307, and $4,505. pic.twitter.com/upNx3j6p32 — Ali (@ali_charts) September 28, 2025

Un cierre sólido por encima de este rango podría abrir el camino hacia los 4.000 euros y, en última instancia, hacia la zona de los 4.500 euros, para superar su máximo histórico.

No obstante, si la presión vendedora aumenta, el soporte en torno a los 3.200 euros podría ser puesto a prueba nuevamente.

Precio de ETH: crece la demanda institucional y los ETF

La llegada de los ETF de Ethereum ha supuesto un punto de inflexión en el mercado, principalmente beneficiando el precio de ETH.

A pesar de episodios de salida de capital, el flujo neto ha sido positivo durante 2025 y ha consolidado la idea de que el precio de ETH podría verse respaldado a largo plazo por la demanda institucional.

Algunos expertos con visiones optimistas han señalado que Ethereum podría incluso superar la barrera psicológica de los 9.000 euros durante el próximo año, si se mantienen las entradas de capital y se produce una ruptura técnica clara en los gráficos.

En este sentido, Ethereum seguría posicionándose entre las criptomonedas más rentables en escenarios de medio y largo plazo.

Escenarios futuros y riesgo a corto plazo

El escenario inmediato para el precio de ETH se encuentra definido por dos posibles direcciones: Un avance sostenido que confirme el impulso alcista y lo acerque nuevamente a la zona de máximos. O una consolidación con riesgo de retroceso hacia niveles que ya han sido probados en meses anteriores.

Los analistas más técnicos subrayan que la superación de la resistencia de 4.200 euros podría generar un fuerte movimiento de liquidez, capaz de atraer nuevas posiciones largas.

Sin embargo, el mercado sigue siendo vulnerable a cambios bruscos de sentimiento, especialmente en un contexto de políticas monetarias inciertas y alta correlación con Bitcoin.

Por otro lado, se ha destacado que el ecosistema de Ethereum continúa ganando relevancia en campos innovadores, incluidos los proyectos de criptomonedas IA, que aprovechan sus contratos inteligentes y su liquidez para expandir soluciones de inteligencia artificial en la blockchain.