La aprobación de nuevos ETF criptos se acerca: ¿Cuáles serán los primeros en llegar?
Hechos clave:
- Los especialistas en ETF de Bloomberg dan 100% de probabilidad de aprobación para los nuevos ETF criptos.
- Eric Balchunas anunció mediante X la llegada inminente de la temporada de aprobaciones.
- Solana, XRP y LTC son las altcoins que destacan para la pronta negociación de sus fondos cotizados.
- Los inversores ya tienen marcados en su calendario el 2, 10 y 17 de octubre como fechas importantes.
Los nuevos ETF criptos están a punto de llegar
Según los grandes especialistas de Bloomberg, Eric Balchunas y James Seyffart, los nuevos ETF criptos al contado ya solo necesitan de una fecha de lanzamiento, no queda ninguna duda de las inminentes aprobaciones.
Si bien estas iniciativas todavía no se concretizaron con una apertura a la negociación, las probabilidades no dejaron de aumentar a lo largo de este año, hasta por fin culminar al 100%, tal como lo recalcó Balchunas en X.
El especialista en ETF no solo ajusto sus predicciones de aprobación sino que también anunció el inicio oficial de la temporada de aprobaciones para la SEC norteamericana. Tras un post evocador de la autoridad regulatoria de los Estados Unidos en relación a posibles estafas digitales, Balchunas resaltó una vez más que las aprobaciones son inminentes.
Como primera consecuencia, una nueva aprobación podría ser anunciada en cualquier momento a lo largo de los siguientes días con las principales altcoins del mercado como grandes candidatas.
Llegó octubre y llegó la diversión para las altcoins
XRP, Solana y Litecoin serán observados con mayor atención por los inversores, ya que a día de hoy, son las monedas digitales que concentran la mayor cantidad de iniciativas a punto de ser aprobadas.
Las grandes gestoras de fondos se movieron en los últimos meses y vigilan ya con ansias las fechas inicialmente marcadas por la SEC.
Por ahora, la Comisión de Bolsa y Valores estableció como fechas importantes los días 2 (LTC), 10 (SOL) y 17 de octubre (XRP) para obtener una respuesta definitiva sobre los fondos cotizados en bolsa.
El optimismo no solo se hace notar del lado de los especialistas en ETF sino en todo el ecosistema cripto, como bien lo demuestran las páginas especializadas en apuestas.
La seguridad resurgió aún más fuerte entre los apostadores de Polymarket quienes estiman por su parte que las posibilidades de aprobación en el 2025 son de 94% par el ya mencionado Litecoin y de 96% para otra criptomoneda importante del mercado, Cardano (ADA).
Con numerosas aprobaciones a nada de concretizarse, octubre podría ser mucho más que un simple “Uptober” en este año 2025 recompensando las criptomonedas con más futuro.
