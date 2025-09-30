Uptober crypto: ¿será el último trimestre del año tan explosivo como los anteriores?
Hechos clave:
- Con un último trimestre a punto de empezar, las ganancias podrían retornar en breve para las criptomonedas.
- El tan ansiado “Uptober” marcó en varias ocasiones el inicio de la rentabilidad para acabar el año de la mejor forma.
- Históricamente, octubre es el mes más positivo de la historia del BTC.
- Cuando el cierre es de color verde en septiembre, el último trimestre suele teñirse del mismo color.
- Algunos objetivos de precios apuntan a los 200.000 dólares para el Bitcoin de aquí a fin de año.
Las mejores cosas siempre se hacen esperar y también suele ser el caso en el mundo de las criptomonedas. Como cada año, los inversores prestarán especial atención al cuarto trimestre del año.
Criptomonedas : ¿la gloria para fin de año?
Mientras los inversores esperan todo el año la tan famosa altcoin season, el último trimestre está a punto de debutar, trayendo con él los dulces recuerdos del pasado. No es un secreto para nadie, el trimestre más rentable del año para las criptomonedas suele ser el cuarto y este último iniciará este miércoles con un nuevo “Uptober” igual de prometedor que los anteriores.
Si para la capitalización de Ethereum, octubre es un mes mayormente positivo, para la capitalización de Bitcoin no cabe ninguna duda.
Históricamente, no hay ningún mes que contempla más cierres de color verde que el décimo mes del año. Con tan solo dos años negativos (2014 y 2018) desde el 2013, todos los inversores en criptomonedas desearán con ansias poder mantener la larga racha de 6 años consecutivos intacta con un nuevo cierre de mes positivo.
Si en el pasado, el Bitcoin logró tener rendimientos positivos en octubre a pesar de sufrir perdidas en septiembre, cada vez que el noveno mes del año tuvo un desenlace feliz octubre fue alcista y noviembre también. En relación al mes de diciembre, las probabilidades de obtener un cierre positivo son siempre más altas con un septiembre positivo.
El BTC apunta a los 200.000 dólares
Por lo tanto, las esperanzas son cada vez más altas tantos para los inversores como para algunos especialistas del mercado cripto.
Para el fundador de MoonrockCapital, el fin de año podría ser glorioso para las criptomonedas, en especial para Bitcoin, Ethereum y Solana que apuntarían a nuevos ATH.
Según el propio interesado, estaríamos a punto de vivir uno de los mejores cierres de año de la historia del mercado cripto, con un Bitcoin que podría alcanzar un nuevo ATH situado entre 150.000 dólares y los 200.000 dólares.
Mientras que para una de las mejores altcoins: ETH, el objetivo al que apunta el Managing Partner de MoonrockCapital es también muy alentador, con un margen de mejora posiblemente superior al 100% en pocas semanas. Más precisamente, el precio de ETH podría superar los 8.000 dólares y alcanzar la marca simbólica de los 10.000 dólares.
En el caso de la capitalización de Solana, los rendimientos no se quedarían atrás con un objetivo de precio situado entre 400 dólares y los 500 dólares. Nada mal para una criptomoneda cuyo valor supera los 210 dólares por ahora.
Leer más:
- El precio del Bitcoin lucha por mantenerse sobre los 112.000: ¿qué esperar a corto plazo?
- ¿Comprar Bitcoin a la caída? Analistas afirman que BTC se recuperará pronto
- La oferta total de Bitcoin cae en manos de grandes corporaciones: ¿podrían manipular el mercado?