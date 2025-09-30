Uptober crypto: ¿será el último trimestre del año tan explosivo como los anteriores?

Con septiembre a punto de concluir, las criptomonedas ya apuntan a un nuevo fin de año igual de explosivo que los anteriores.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Septiembre 30, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Con un último trimestre a punto de empezar, las ganancias podrían retornar en breve para las criptomonedas.

El tan ansiado “Uptober” marcó en varias ocasiones el inicio de la rentabilidad para acabar el año de la mejor forma.

Históricamente, octubre es el mes más positivo de la historia del BTC.

Cuando el cierre es de color verde en septiembre, el último trimestre suele teñirse del mismo color.

Algunos objetivos de precios apuntan a los 200.000 dólares para el Bitcoin de aquí a fin de año.

Las mejores cosas siempre se hacen esperar y también suele ser el caso en el mundo de las criptomonedas. Como cada año, los inversores prestarán especial atención al cuarto trimestre del año.

Criptomonedas : ¿la gloria para fin de año?

Mientras los inversores esperan todo el año la tan famosa altcoin season, el último trimestre está a punto de debutar, trayendo con él los dulces recuerdos del pasado. No es un secreto para nadie, el trimestre más rentable del año para las criptomonedas suele ser el cuarto y este último iniciará este miércoles con un nuevo “Uptober” igual de prometedor que los anteriores.

Si para la capitalización de Ethereum, octubre es un mes mayormente positivo, para la capitalización de Bitcoin no cabe ninguna duda.

Históricamente, no hay ningún mes que contempla más cierres de color verde que el décimo mes del año. Con tan solo dos años negativos (2014 y 2018) desde el 2013, todos los inversores en criptomonedas desearán con ansias poder mantener la larga racha de 6 años consecutivos intacta con un nuevo cierre de mes positivo.

Rendimiento mensual Bitcoin – Coinglass

Si en el pasado, el Bitcoin logró tener rendimientos positivos en octubre a pesar de sufrir perdidas en septiembre, cada vez que el noveno mes del año tuvo un desenlace feliz octubre fue alcista y noviembre también. En relación al mes de diciembre, las probabilidades de obtener un cierre positivo son siempre más altas con un septiembre positivo.

El BTC apunta a los 200.000 dólares

Por lo tanto, las esperanzas son cada vez más altas tantos para los inversores como para algunos especialistas del mercado cripto.

Para el fundador de MoonrockCapital, el fin de año podría ser glorioso para las criptomonedas, en especial para Bitcoin, Ethereum y Solana que apuntarían a nuevos ATH.

After 9 years in crypto, I’ve rarely been as bullish as I am right now. I truly believe Q4 2025 will go down as one of the most spectacular quarters in crypto history.$BTC to $150-200k$ETH to $8-10k$SOL to $400-500 I don’t usually care much about price targets, but anything… — Simon Dedic (@sjdedic) September 29, 2025

Según el propio interesado, estaríamos a punto de vivir uno de los mejores cierres de año de la historia del mercado cripto, con un Bitcoin que podría alcanzar un nuevo ATH situado entre 150.000 dólares y los 200.000 dólares.

Mientras que para una de las mejores altcoins: ETH, el objetivo al que apunta el Managing Partner de MoonrockCapital es también muy alentador, con un margen de mejora posiblemente superior al 100% en pocas semanas. Más precisamente, el precio de ETH podría superar los 8.000 dólares y alcanzar la marca simbólica de los 10.000 dólares.

En el caso de la capitalización de Solana, los rendimientos no se quedarían atrás con un objetivo de precio situado entre 400 dólares y los 500 dólares. Nada mal para una criptomoneda cuyo valor supera los 210 dólares por ahora.