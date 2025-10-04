Locura por ETH: 10% de la oferta en manos de empresas y ETF

Empresas públicas y ETF compran masivamente la criptomoneda ETH y ya poseen una gran parte de la oferta.

ETH, la criptomoneda nativa de Ethereum, no es un activo cualquiera del mercado y tanto los ETF como las empresas públicas muy bien lo saben. Si Bitcoin ha sido comprado masivamente anteriormente, el resultado es muy parecido con la creación de Vitalik Buterin.

En total, las empresas públicas y los ETF de Ethereum ya poseen más del 10% de la oferta disponible a medida que los números siguen aumentando.

Las empresas públicas no piensan en nada más que ETH

Después de un primero frenesí por Bitcoin, las entidades públicas orientaron sus necesidades hacia Ethereum, la segunda mayor criptomoneda del mercado. Si el impacto ha podido ser positivo en relación con el precio, también ofrece un cambio en quienes son ahora los mayores detentores de ETH.

Lideradas por Bitmine, el mayor holder de esta categoría, las empresas públicas detienen más de 5.490.000 ETH o 4,54% de la oferta en circulación.

Actualmente, el valor de todas esas posesiones está estimado en más de 24 mil millones de dólares. Una suma que sigue creciendo a medida que el precio de ETH se revaloriza.

Los ETF de Ethereum no piensan dos veces sus compras

Si el interés por la criptomoneda Ethereum queda claro observando las sumas multimillonarias que se gastaron algunas empresas, ni hablar de las compras mediante los ETF de ETH. Si ETHA, el fondo cotizado en bolsa de BlackRock ofrece la mayor participación, el impacto es aún más notorio si se consideran la totalidad de los ETF.

Según los datos proporcionados por StrategicEthReserve, los ETF ya compraron 6,66 millones de ETH. Las detenciones son por ahora superiores a las de las empresas públicas, ya que detienen el 5,51% de la oferta total en circulación.

Sumando los ETH holdeados por las empresas públicas y los ETF, el 10,05% de toda la oferta disponible estaría ya fuera del alcance de los demás inversores.

Si la tendencia es claramente alcista, desde hace ya varios meses, ni las empresas públicas ni los ETF parecen dispuestas a pisar el freno. Con una tendencia similar para los próximos meses, el hito de los 15% podría muy pronto ser superado. Además, tanto Bitcoin como ETH están ya muy cercas de sus ATH respectivos y siguen siendo de las mejores criptomonedas para invertir.