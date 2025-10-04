BTC $122,272.10 1.29%
ETH $4,489.22 0.17%
SOL $228.97 -2.33%
PEPE $0.0000098 -3.10%
SHIB $0.000012 -1.72%
BNB $1,149.22 5.54%
DOGE $0.24 -4.62%
XRP $2.99 -1.62%
Cryptonews Noticias de Ethereum

Locura por ETH: 10% de la oferta en manos de empresas y ETF

Empresas públicas y ETF compran masivamente la criptomoneda ETH y ya poseen una gran parte de la oferta.
Autor
Matías Calderón Velarde
Autor
Matías Calderón Velarde
Acerca del autor

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Locura por ETH: 10% de la oferta en manos de empresas y ETF
Locura por ETH: 10% de la oferta en manos de empresas y ETF

ETH, la criptomoneda nativa de Ethereum, no es un activo cualquiera del mercado y tanto los ETF como las empresas públicas muy bien lo saben. Si Bitcoin ha sido comprado masivamente anteriormente, el resultado es muy parecido con la creación de Vitalik Buterin.

En total, las empresas públicas y los ETF de Ethereum ya poseen más del 10% de la oferta disponible a medida que los números siguen aumentando.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Las empresas públicas y los ETF no paran de comprar masivamente ETH.
  • Las empresas públicas detienen el 4,54% de la oferta total disponible.
  • Los ETF, liderados por el de BlackRock, poseen 5,51% de la oferta.
  • Después de superar el 10%, la tendencia apunta a una detención del 15% para los próximos meses.

Las empresas públicas no piensan en nada más que ETH

Después de un primero frenesí por Bitcoin, las entidades públicas orientaron sus necesidades hacia Ethereum, la segunda mayor criptomoneda del mercado. Si el impacto ha podido ser positivo en relación con el precio, también ofrece un cambio en quienes son ahora los mayores detentores de ETH.

Lideradas por Bitmine, el mayor holder de esta categoría, las empresas públicas detienen más de 5.490.000 ETH o 4,54% de la oferta en circulación.

Locura por ETH: 10% de la oferta en manos de empresas y ETF

Actualmente, el valor de todas esas posesiones está estimado en más de 24 mil millones de dólares. Una suma que sigue creciendo a medida que el precio de ETH se revaloriza.

Los ETF de Ethereum no piensan dos veces sus compras

Si el interés por la criptomoneda Ethereum queda claro observando las sumas multimillonarias que se gastaron algunas empresas, ni hablar de las compras mediante los ETF de ETH. Si ETHA, el fondo cotizado en bolsa de BlackRock ofrece la mayor participación, el impacto es aún más notorio si se consideran la totalidad de los ETF.

Según los datos proporcionados por StrategicEthReserve, los ETF ya compraron 6,66 millones de ETH. Las detenciones son por ahora superiores a las de las empresas públicas, ya que detienen el 5,51% de la oferta total en circulación.

Sumando los ETH holdeados por las empresas públicas y los ETF, el 10,05% de toda la oferta disponible estaría ya fuera del alcance de los demás inversores.

Locura por ETH: 10% de la oferta en manos de empresas y ETF

Si la tendencia es claramente alcista, desde hace ya varios meses, ni las empresas públicas ni los ETF parecen dispuestas a pisar el freno. Con una tendencia similar para los próximos meses, el hito de los 15% podría muy pronto ser superado. Además, tanto Bitcoin como ETH están ya muy cercas de sus ATH respectivos y siguen siendo de las mejores criptomonedas para invertir.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,384,450,279,495
10.46

Más

Noticias de Finanzas
Un inversor cripto se vuelve millonario de la nada en solamente dos días
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-04 10:30:00
Noticias de Bitcoin
Bitcoin o Ethereum : ¿Cuál es más alcista?
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-04 06:30:00
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores