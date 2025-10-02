Las memecoins pierden su esplendor: ¿qué está pasando?
A medida que los tokens utilitarios afianzan su repunte, las mejores memecoins parecen estar perdiendo de su brillo. Las explosiones de precios volvieron a ser cosa de la actualidad, pero las mayores subidas no han sido atribuidas a las memecoins, menos algunas excepciones.
Hechos clave:
- Las memecoins ya no están triunfando como antes en el mercado cripto.
- Los inversores dejarían atrás esas criptomonedas en busca de tokens utilitarios.
- El índice especializado en esta narrative está estancado desde hace meses.
- Dogecoin, PUMP y SPX lideran la “resistencia” con buenos rendimientos.
Una moda que no pasa por las memecoins
Después de HYPE de Hyperliquid, la moda de los DEX (exchanges descentralizados) prosiguió con ASTER, un rival promocionado por Binance. Del lado de las cripto memes, ningún nuevo lanzamiento ha sabido marcar la diferencia hasta ahora, mientras que las cosas ya se calmaron del lado de muchas glorias del pasado como FARTCOIN, WIF, TRUMP o FLOKI.
Según el índice especializado en memecoins, GMCI, estas criptomonedas se estancaron en los últimos meses, muy lejos del ATH de diciembre del 2024.
Si bien un repunte en los últimos días ha tenido un impacto positivo en este indicio, el valor actual de 245, es aún muy lejano a los 630 registrados el fin de año anterior.
Si la evolución actual no es para nada favorable a las memecoins, no se puede decir lo mismo sobre las criptomonedas utilitarias. Mismo si, en un principio, las monedas utilitarias fueron dejadas a un lado por los inversores, estas vuelven a ser un atractivo, sobre todo las grandes criptomonedas del mercado.
Algunos pesos pesados hacen resistencia
En consecuencia, ya son cada vez menos las memecoins que integran el top 100 por capitalización de mercado y por la tendencia actual, no sería de extrañar que sean cada vez menos. Si, por un lado, el Dogecoin está ya muy bien establecido en el top 10 cripto (posición 8), la situación es cada vez más crítica para algunas otras.
Actualmente, de las 10 que integran el top 100, solo 3 forman parte del top 50. Además, otras dos podrían tener sus horas contadas con FLOKI en la posición 91 y WIF en la 98.
Sin embargo, el día no ha sido nada malo para algunas criptomonedas que integran esa narrativa, con un SPX que integra el podio de las mejores subidas del día (15,29%) y DOGE que se asegura una buena ganancia (7%). También, algunas de las preventas de criptomonedas incluyen memecoins.
Por otro lado, si bien el PUMP nativo de la plataforma Pump.fun no integra la categoría de memecoins de CoinMarketCap por su aspecto utilitario, su subida semanal del 30% tampoco está siendo tomada en cuenta. Pero Pump.fun tiene un objetivo por encima de todos: facilitar los lanzamientos de nuevas criptomonedas… esencialmente memecoins.
Leer más:
- Una ganancia de 150% en siete días: ¿Pero qué pasó con esta cripto?
- El superciclo cripto ya empezó; estas son las mejores subidas del día.
- Las criptomonedas recuperan la moral: ¿simple repunte o alza continua?