Una ganancia de 150% en siete días: ¿Pero qué pasó con esta cripto?

El mercado cripto no descansa y sobre todo el ZEC nativo de Zcash que prosigue una vez más con su alza sin fin.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 2, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

El mercado cripto siempre nos ofrece una altcoin ganadora y esta vez, el elegido es el ZEC, nativo del proyecto Zcash. Después de la subida solitaria de ASTER quien acumuló los porcentajes a un ritmo impresionante, el ya existente ZEC trata de tomar el relevo. Por ahora, parece hacerlo de la mejor manera posible.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: El ascenso de Zcash (ZEC) no parece tener límites y es otra vez el mejor altcoin del día.

En termino de ganancias, nadie logra seguirle el ritmo a ZEC.

El token acumula nuevas ganancias con una subida diaria del 72%.

Si en un mes la altcoin se aseguró un repunte de 150%, ya son casi 300% en un mes.

Nueva ganancia memorable para la cripto de Zcash

Si bien los porcentajes no son exactamente los mismos, Zcash tampoco tiene por qué sentirse mal. Si lo comparamos con la totalidad del mercado cripto, ZEC es claramente el ganador actual, habiendo acumulado casi 300% de ganancias en solamente un mes.

Líder mensual, esta criptomoneda es también líder semanal del top 100 cripto por capitalización de mercado con 150% de ganancias en los últimos siete días. Para el día de hoy, ZEC logró mantener ese alocado ritmo con una nueva subida del 65%.

Zcash (ZEC) 24h 7d 30d 1y All time

Si bien el antiguo máximo histórico parece una cosa del pasado y claramente inalcanzable (5.941 dólares en 2016), la evolución es más que positiva desde los momentos más bajos de su existencia. Desde el “all time low” del 4 de julio del año anterior (15,97 dólares), el token de Zcash subió 814,44%.

¿Por qué tanta subida para Zcash?

El interés actual por las criptomonedas más rentables es total, y Zcash parece ser la elegida, con una subida eterna que viene acompañada de un volumen de mercado cada vez más alto.

Con su particularidad de ser un “privacy coin” o un token de privacidad, ZEC parece atraer a muchos con esa faceta. Mientras muchas de las potencias económicas de nuestro mundo trabajan continuamente en las CBDCs (las monedas digitales de los bancos centrales), el token de Zcash parece la respuesta sencilla por su énfasis en la privacidad.

Gracias a un sistema de prueba de conocimiento cero, la criptomoneda permite a sus usuarios de enviar o recibir dinero en total privacidad, todo lo contrario que las ya famosas CBDCs.

También, Zcash posee un atributo claro a su mano con su oferta actual y sobre todo, su oferta total. Si bien 16.240.000 ZEC circulan actualmente, la oferta total tiene un claro límite al igual que el BTC, con 21.000.000 de monedas.

Sin embargo, lo que parece motivar las últimas subidas es la inclusión de la criptomoneda en un nuevo fondo de inversión de Grayscale, quien lo considera como un “segundo Bitcoin”, comparando las dos criptomonedas entre ellas.

.@Zcash is similar to Bitcoin in its design. Zcash $ZEC was created from the original Bitcoin code base, but it uses a privacy technology that encrypts transaction information and allows users to shield their assets. Grayscale Zcash Trust is open for private placement for… pic.twitter.com/gzPmQRiZl5 — Grayscale (@Grayscale) October 1, 2025

Como bien lo hace resaltar @Alphractal en X, el post de Grayscale permitió a Zcash “facturar de nuevo”. La actividad on-chain está alcanzando niveles nunca antes vistos, los grandes detentores refuerzan sus posiciones y el bull run actual está ya definitivamente lanzado.