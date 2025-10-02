El apoyo de las ballenas es total: ¿XRP hacia la luna?

El XRP se enfoca nuevamente en subir gracias gozar de un apoyo de mayor trascendencia.

Autor Matías Calderón Velarde
Editora de contenidos Marina Flores
Última actualización: Octubre 2, 2025

Hay días como los de hoy en los que los inversores tienen el privilegio de despertar con las mejores noticias posibles. Las mejores criptomonedas para invertir suelen jugar con nuestras emociones, pero qué lindo “juego” es cuando todo está a nuestro favor, con un XRP gozando de un gráfico positivo.

Hechos clave: En un día positivo para el mercado, XRP también mantiene el ritmo alcista.

8.000 millones de dólares fueron añadidos a la capitalización de mercado.

El precio tiene nuevamente como objetivo superar los 3 dólares.

Las ballenas contribuyeron masivamente al alza de los precios.

Los grandes inversores compraron por 250 millones de XRP.

El XRP nunca pasa desapercibido

Como ya mencionamos más temprano en el día, las subidas son lo que marcaron el ritmo del mercado cripto en este jueves 2 de octubre, y si bien el mercado en su globalidad es alcista, el rendimiento del XRP es muy interesante.

Los dos primeros días de octubre le fueron beneficiosos, y en consecuencia, 8.000 millones de dólares volvieron a sumarse a la capitalización de mercado de la altcoin en un tiempo récord. Con esta nueva evolución favorable, el token nativo de Ripple vuelve a superar en market cap a la mayor stablecoin del mercado, el USDT de Tether.

Además, el XRP se acerca cada vez más de la marca de los 200.000.000.000 dólares, que ya fue superada anteriormente, a mediados del mes de julio de este año. Por ahora, la criptomoneda capitaliza 178.774.000.000 dólares, tras una evolución de 2% a su favor en las últimas 24 horas.

Xrp (XRP) 24h 7d 30d 1y All time

Al mismo tiempo, el XRP aprovecha esta fase de mercado positiva para acercarse nuevamente a los 3 dólares con un precio actual de 2,98 dólares.

Las ballenas impulsan el alza de precios

Más allá de gozar de estadísticas a su favor, el ecosistema de Ripple tiene la grata noticia de volverse nuevamente un centro de atención mayor, para los inversores. El volumen de negociación se hace cada vez mayor lo que denota de un fuerte interés de parte de los inversores, pero sobre todo, las ballenas vuelven a enfocarse en el XRP.

Estos grandes inversores, que pueden hacer y deshacer cualquier criptomoneda gracias a un apoyo o rechazo masivo, se volvieron a interesar en la criptomoneda nativa de Ripple.

Según el analista cripto Ali Martínez los grandes inversores contribuyeron al alza de los precios comprando nada más y nada menos que 250 millones de XRP en 48 horas. Con una cripto valorada en casi 3 dólares, la inversión de las ballenas se aproxima a los 750 millones de dólares.

250 million $XRP bought by whales in 48 hours! pic.twitter.com/S0DZYQms7i — Ali (@ali_charts) October 1, 2025

Con un fuerte apoyo de parte de las ballenas y unos ETF al contado a la vuelta de la esquina, los objetivos podrían ser cada vez mayores para el precio de XRP. Además, parece que el mercado optó por entrar con fuerza en el mes de octubre.