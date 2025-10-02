El superciclo cripto ya empezó; estas son las mejores subidas del día

Muchos inversores y analistas esperan un superciclo para el mercado cripto y los primeros resultados ya se dejarían entrever.

Autor Matías Calderón Velarde
Editora de contenidos Marina Flores
Última actualización: Octubre 2, 2025

Hechos clave: El repunte prosigue para el mercado cripto con un BTC cerca de los 119.000 dólares.

ETH vuelve a superar los 4.400 dólares con una ganancia del 6,33%.

El Dogecoin concretizó una de las mejores subidas diarias ganando 10%.

ZEC sigue liderando el top 100 en cuestión de ganancias explotando esta vez de más de 70%.

Uptober ya deja huellas en el mercado cripto

El mercado cripto no se quedó quieto para el primer día de octubre y tampoco lo está haciendo para el segundo. Si bien siempre se espera lo mejor para las criptomonedas en “Uptober”, seguramente que muy pocos se esperaban un inicio de mes con un inicio de tanta volatilidad.

Si ahora mismo el Bitcoin se negocia alrededor de los 119.000 dólares, es sobre todo el mercado cripto en su globalidad que se puso al día con una subida de gran envergadura.

Las principales criptomonedas no se quedaron insensibles a la subida con una volatilidad positiva que recompensa sobre todo a Ethereum, Solana, Dogecoin y Cardano. Estas cuatro altcoins se aseguraron una ganancia situada entre el 6,52% y el 9,72% con un ETH que sobrepasó los 4.400 dólares, un SOL que subió a 225 dólares, un DOGE cerca de los 26 centavos y un ADA victorioso hoy, en 0,86 dólares.

Fuente : CoinMarketCap.

También, a las puertas del top 10 cripto por capitalización de mercado, muchas altcoins no se quedaron atrás, con HYPE de Hyperliquid que está a punto de recuperar los 50 dólares (+9,92%) y LINK cerca de los 23 dólares (7,33%).

Gracias a todas estas evoluciones positivas, el mercado cripto en su globalidad ha visto cómo su capitalización de mercado total superó nuevamente los cuatro mil billones de dólares otra vez. La subida diaria es bastante significativa, con una evolución positiva del 4%.

Estos tokens ya viven una altcoin season plena

Además de las subidas de precios masivas, el índice de temporada de altcoins reaccionó positivamente, preparando una vuelta al modo altcoin season que podría ser muy positiva para las otras criptomonedas.

Si bien este indicio logró superar en varias ocasiones el valor decisivo de 75, está a punto de lograrlo nuevamente el día de hoy (73). Sin embargo, para obtener resultados duraderos, el índice de temporada de altcoins tendrá que mantenerse por encima de los 75 a lo largo de varias semanas de forma consecutiva. Tal resultado nos asegurará seguramente una explosión generalizada de los precios.

Para algunas criptomonedas que más han subido del top 100, como Zcash, SPX6900 y DeXe, la altcoin season parece haber tomado forma ya. El token nativo de Zcash, ZEC, lideró nuevamente la jornada con una ganancia muy superior a la de las demás criptomonedas. El mejor token del día, ZEC arrasó otra vez más con una ganancia superior al 75% y un valor que ya se acerca a los 140 dólares.

Zcash (ZEC) 24h 7d 30d 1y All time

Para SPX y DEXE, las últimas 24 horas son también ya muy positivas con una ganancia cercana a los 30%.