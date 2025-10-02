BTC $118,574.01 2.14%
ETH $4,378.97 2.14%
SOL $223.06 3.07%
PEPE $0.000010 5.17%
SHIB $0.000012 2.52%
BNB $1,038.21 1.03%
DOGE $0.25 6.06%
XRP $2.97 2.09%
Cryptonews Noticias de Finanzas

El superciclo cripto ya empezó; estas son las mejores subidas del día

Muchos inversores y analistas esperan un superciclo para el mercado cripto y los primeros resultados ya se dejarían entrever.
Autor
Matías Calderón Velarde
Autor
Matías Calderón Velarde
Acerca del autor

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
El superciclo cripto ya empezó ; estas son las mejores subidas
El superciclo cripto ya empezó ; estas son las mejores subidas

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • El repunte prosigue para el mercado cripto con un BTC cerca de los 119.000 dólares.
  • ETH vuelve a superar los 4.400 dólares con una ganancia del 6,33%.
  • El Dogecoin concretizó una de las mejores subidas diarias ganando 10%.
  • ZEC sigue liderando el top 100 en cuestión de ganancias explotando esta vez de más de 70%.

Uptober ya deja huellas en el mercado cripto

El mercado cripto no se quedó quieto para el primer día de octubre y tampoco lo está haciendo para el segundo. Si bien siempre se espera lo mejor para las criptomonedas en “Uptober”, seguramente que muy pocos se esperaban un inicio de mes con un inicio de tanta volatilidad.

Si ahora mismo el Bitcoin se negocia alrededor de los 119.000 dólares, es sobre todo el mercado cripto en su globalidad que se puso al día con una subida de gran envergadura.

Las principales criptomonedas no se quedaron insensibles a la subida con una volatilidad positiva que recompensa sobre todo a Ethereum, Solana, Dogecoin y Cardano. Estas cuatro altcoins se aseguraron una ganancia situada entre el 6,52% y el 9,72% con un ETH que sobrepasó los 4.400 dólares, un SOL que subió a 225 dólares, un DOGE cerca de los 26 centavos y un ADA victorioso hoy, en 0,86 dólares.

Evolución de precios mercado cripto
Fuente : CoinMarketCap.

También, a las puertas del top 10 cripto por capitalización de mercado, muchas altcoins no se quedaron atrás, con HYPE de Hyperliquid que está a punto de recuperar los 50 dólares (+9,92%) y LINK cerca de los 23 dólares (7,33%).

Gracias a todas estas evoluciones positivas, el mercado cripto en su globalidad ha visto cómo su capitalización de mercado total superó nuevamente los cuatro mil billones de dólares otra vez. La subida diaria es bastante significativa, con una evolución positiva del 4%.

Estos tokens ya viven una altcoin season plena

Además de las subidas de precios masivas, el índice de temporada de altcoins reaccionó positivamente, preparando una vuelta al modo altcoin season que podría ser muy positiva para las otras criptomonedas.

Si bien este indicio logró superar en varias ocasiones el valor decisivo de 75, está a punto de lograrlo nuevamente el día de hoy (73). Sin embargo, para obtener resultados duraderos, el índice de temporada de altcoins tendrá que mantenerse por encima de los 75 a lo largo de varias semanas de forma consecutiva. Tal resultado nos asegurará seguramente una explosión generalizada de los precios.

Para algunas criptomonedas que más han subido del top 100, como Zcash, SPX6900 y DeXe, la altcoin season parece haber tomado forma ya. El token nativo de Zcash, ZEC, lideró nuevamente la jornada con una ganancia muy superior a la de las demás criptomonedas. El mejor token del día, ZEC arrasó otra vez más con una ganancia superior al 75% y un valor que ya se acerca a los 140 dólares.

Zcash (ZEC)
24h7d30d1yAll time

Para SPX y DEXE, las últimas 24 horas son también ya muy positivas con una ganancia cercana a los 30%.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,273,934,243,692
9.49

Más

Noticias
Criptomonedas en alza hoy: noticias y análisis EN DIRECTO – 2 de octubre de 2025
2025-10-02 07:15:55
Comunicados de prensa
SpacePay: podría ser muy útil para los usuarios de Ethereum, XRP y SHIB
2025-10-01 18:15:42
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores