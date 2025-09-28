Así es como Binance impulsó el lanzamiento del token Aster con una subida del 2000%
Hechos clave:
- El token Aster ha protagonizado una de las subidas más rápidas del año tras su lanzamiento.
- El respaldo público de CZ, fundador de Binance, ha sido determinante para disparar el interés.
- Gran parte de la oferta se ha concentrado en pocas carteras, lo que ha generado sospechas de manipulación.
- Analistas y traders se han dividido entre el entusiasmo por su potencial y la desconfianza por la falta de fundamentos.
El token Aster se ha convertido en uno de los lanzamientos más comentados del año tras un impresionante despegue en pocos días.
La subida ha estado impulsada por un inusual respaldo público por parte del fundador de Binance, Changpeng Zhao (conocido como CZ). Esta muestra de apoyo ha alimentado tanto el entusiasmo de la comunidad como las sospechas de manipulación.
El repunte del token Aster ha demostrado el poder del marketing y de la influencia de Binance, sobre todo el poder de figuras como su fundador al reconocer a las criptomonedas con más futuro.
Sin embargo, este ascenso también ha expuesto puntos débiles, desde la acaparación de la oferta hasta la falta de un producto consolidado.
Aster Token: un despegue respaldado por Binance
El token Aster fue creado a finales de 2024 tras la unión de Astherus y APX Finance, pero fue su cotización inicial lo que atrajo la atención del mercado.
En cuestión de días pasó de un precio reducido a situarse por encima del euro y medio, generando expectativas de una nueva altcoin season entre algunos analistas.
El impulso se vio reforzado cuando CZ, creador de Binance, compartió en redes sociales su interés por el proyecto.
Aunque de manera informal, la mención del fundador de Binance ha bastado para situar al token Aster al centro de la conversación.
Token Aster: sospechas y concentración de la oferta
A pesar del entusiasmo inicial, las dudas sobre el token Aster se han multiplicado al conocerse que la mayoría de la oferta circulante está concentrada en apenas unas pocas carteras.
Varios analistas on-chain han advertido de que cinco direcciones controlan más del 90% del suministro, lo que les otorga un poder absoluto sobre la evolución del precio.
La falta de un producto plenamente operativo, el bajo volumen real de negociación y las operaciones de supuestos topos han reforzado la idea de que el rally pudo estar manipulado.
Opiniones divididas entre la comunidad
Las opiniones sobre el token Aster no podrían estar más divididas, especialmente frente a alternativas como las mejores memecoins.
Mientras que una parte de la comunidad lo ve como un movimiento estratégico para competir con Hyperliquid, otros lo describen como un simple “pump” sin fundamentos sólidos.
El contraste de percepciones refleja el dilema recurrente en el mercado cripto: entusiasmo frente a escepticismo.
Por un lado, hay quienes lo interpretan como una jugada estratégica de Binance para plantar cara a Hyperliquid y consolidar su presencia en el mercado de derivados descentralizado; sin embargo, otra parte de la comunidad mantiene una visión mucho más crítica.
La pregunta que queda abierta es si Aster podrá transformar la expectación inicial en una base sólida o si terminará siendo recordado como otro episodio de especulación pasajera.
