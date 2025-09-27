Esta es la razón por la cual las criptomonedas estables pueden atraer millones de usuarios

Los usuarios frustrados con los ahorros bancarios ven en las criptomonedas estables una vía para obtener rendimientos más competitivos y flexibles.

La adopción masiva siempre ha sido uno de los máximos objetivos de la economía descentralizada y las criptomonedas estables podrían ganar terreno gracias a los recortes de interés en bancos centrales.

Hechos clave: El recorte de interés en Estados Unidos, Europa e Inglaterra motivarían a los inversores a considerar activos de riesgo.

Pero los usuarios comunes no verían los verdaderos beneficios solo con estas medidas.

La inflación sigue afectando los sueldos y precios a los consumidores.

Mientras que los ahorros en los bancos no crecen con rapidez.

Las cuentas en criptomonedas estables podrían ser la alternativa para generar mejores rendimientos.

Las circunstancias actuales podrían estar dando pie a que la adopción cripto por fin sea una realidad, además del constante ingreso de capital al mercado de criptomonedas los recientes cortes de intereses por parte de Europa, Inglaterra y ahora Estados Unidos, dan paso a que los inversores piensen más en los activos de riesgo.

Pero también hay que considerar a los ahorristas, que no están pensando en las mejores memecoins para invertir, estos usuarios estarían viendo su dinero ‘estancado’ en los bancos. Así que estas medidas no benefician a tantos usuarios como podría pensarse, pero sería la oportunidad perfecta para los rendimientos que crean las cuentas en los exchanges.

¿Cómo beneficiarían las stablecoins al usuario común?

Los usuarios de las cuentas corrientes han visto frustrado el crecimiento de su ahorro debido a los intereses poco favorables. Así como mencionó Amy Hubble, analista de la firma de gestión de portafolio Radix Financial, “para el estadounidense promedio, un pequeño cambio en las tasas tendrá poco o ningún efecto en su vida cotidiana”. Y esto fácilmente aplica a países como España, donde los rendimientos tampoco hacen la diferencia.

Los precios no son favorecedores para los consumidores, el sueldo corre el riesgo de estancarse y el miedo de una inflación mayor no cede.

Así que los exchanges podrían tener una gran oportunidad en este punto, ofreciendo rentabilidad en sus cuentas, utilizando algunas de las criptomonedas más rentables.

Brian Armstrong, CEO de Coinbase, así lo hizo notar el pasado 16 de septiembre, cuando, utilizando su cuenta de X, habló sobre la nueva función de recompensas con criptomonedas estables.

The interest rate for most checking accounts is 0% in Canada. That makes zero sense. So, from today, all Canadians can earn 4.1% uncapped rewards on USDC on Coinbase, and up to 4.5% with Coinbase One.🇨🇦 — Brian Armstrong (@brian_armstrong) September 16, 2025

Con una cuenta en Coinbase los límites no serán problema, podrán generar hasta 4,5% en cuentas con USD Coin (USDC), las penalizaciones por retiro anticipado podrían no ser tan altas como en los bancos tradicionales y los rendimientos con estas criptomonedas podrían verse desde montos más pequeños.

Aún quedan algunas dificultades que combatir para la adopción masiva

Los beneficios al usar stablecoins se han basado en fomentar los pagos rápidos y libres, pero ahora con métodos de pago instantáneos el usuario común puede encontrar otras alternativas.

Además, las criptomonedas aún pueden resultar intimidantes para muchos, por lo que aún hay que trabajar en educación tecnológica y financiera antes de esperar una adopción mayor.

Y debido a casos en donde la promesa de rendimientos en criptomonedas estables se ha visto frustrado por fracasos de plataformas como Celsius en 2022, el camino que espera para una adopción más grande aún está llena de desafíos.