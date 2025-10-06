Criptomonedas: se acercan las fechas que marcarán la tendencia del mes

Entre decisiones sobre ETF, reuniones de la Fed y números de la inflación, el mes promete ser agitado para las criptomonedas.

Los eventos importantes son numerosos en el mercado de las criptomonedas y no hay que perderse de ninguno. Descubra las fechas claves que podrían marcar la pauta en este mes de octubre e influir sobre la tendencia.

Hecho clave: Una multitud de de eventos podrían influir en el precio de las criptomonedas.

De los eventos más destacados figuran el CPI US y la decisión de la Fed.

Altcoins como Solana y XRP podrían verse recompensadas con la aprobación de sus ETF.

En los últimos días del mes, la Fed tomará una decisión sobre los tipos de interés.

Octubre es siempre intenso para el mercado cripto y este año no parece ser una excepción. Si bien las oportunidades de subidas son numerosas en Uptober, el calendario es una vez más el que marcará las líneas que seguir.

Un calendario intenso para las criptomonedas

Entre anuncios de la Fed, datos sobre la inflación norteamericana y decisión sobre algunos ETF de criptos, el mes se anuncia cargado con muchas oportunidades alcistas… o bajistas.

Important Week Ahead For Crypto Holders 🚨 ▫️ 7th October: 5 Fed officials will speak, and the NY Fed will release inflation expectations data. ▫️ 8th October: The Fed's FOMC meeting minutes will be released. ▫️ 9th October: Jerome Powell will deliver a speech. ▫️ 10th… — Ted (@TedPillows) October 6, 2025

Para esta semana, la atención de los inversores en criptomonedas podría ser captada por los minutos de la Fed, previstos para el día 8 de octubre, que abarcará a detalle las conversaciones que tuvieron los miembros de la Reserva Federal en su última reunión.

Sin ninguna oportunidad de descansar, el día siguiente (9 de octubre) otros acontecimientos importantes tendrán lugar. Si bien el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría mantener un discurso público (por confirmar), si se comunicarán nuevos datos en torno al mercado del empleo de Estados Unidos. Una situación negativa podría motivar a la Fed para recortes de los tipos de interés.

Para la semana siguiente, el mercado de las criptomonedas podría verse afectado tanto al alza como a la baja por los datos de inflación (CPI US). Generalmente, cuando los datos son positivos (inflación en bajada), el precio de las criptomonedas se ve positivamente afectado. También, los resultados de la inflación norteamericana afectan en gran medida las decisiones que pueda tomar la Fed con relación a los tipos de interés.

ETF, inflación y PIB para un fin de mes intenso

Más adelante en el mes, ya para la tercera y la cuarta semana de octubre, caerán las primeras decisiones definitivas en torno a los ETF de criptomonedas como Solana o XRP. Las primeras fechas que hay que tener en mente son las del 10 de octubre para Solana y del 18 de octubre para el XRP. El resultado esperado sería una aprobación de estos ETFs que podría posteriormente provocar un rally alcista en las altcoins mencionadas.

Si el entrante ya podría provocar una indigestión a las criptomonedas, el plato fuerte que llega a fin de mes podría provocar aún más volatilidad. Si hay un evento que hay que remarcar en rojo en el calendario, es sin lugar a duda la reunión de la Fed prevista para el 29 de octubre y una nueva decisión sobre los tipos de interés. Un nuevo recorte podría ocasionar una nueva subida de precios, como lo experimentan históricamente los mercados financieros.

Luego, para los días 30 y 31 de octubre, los eventos macroeconómicos no nos darán ningún respiro tampoco. Primero se publicarán las estimaciones acerca del PIB de Estados Unidos y, en un segundo lugar, datos sobre la inflación.