ETF de Bitcoin: no hay límites para la entrada de dinero
El BTC sube de precio y una de sus principales bases de apoyo son los ETF de Bitcoin que optan por comprar masivamente.
Hechos clave:
- Octubre sigue siendo sinónimo de fondos entrantes para los ETF de Bitcoin.
- Los fondos cotizados en bolsa realizaron la segunda mejor semana de su historia.
- En total, se adquirieron BTC por un valor de 3.240 millones de dólares.
- Para ETH, las compras fueron por un monto cercano a 1.300 millones de dólares.
Octubre es sinónimo de gastos para los ETF de Bitcoin
El mes de octubre ha empezado como para quedarse con todo y ya se está percibiendo con los ETF de Bitcoin. Las estadísticas son actualmente más que claras; comprar es lo único que apasiona a la mayoría de los inversores.
Los ETF de Bitcoin siguen sosteniendo a día de hoy el movimiento alcista del BTC, realizando la segunda mejor semana de su historia desde sus lanzamientos en enero del 2024. Todo eso mientras el precio del BTC ha marcado un nuevo máximo histórico en el fin de semana.
Las compras por BTC y ETH no están ni cerca de parar
Según detalla SoSoValue, las entradas de la anterior semana fueron de 3.240 millones de dólares, con un pico semanal alcanzado el día viernes con 985 millones de dólares de fondos entrantes.
Los ETF de Bitcoin realizaron una “semana perfecta” encadenando sucesivamente cinco días de entradas positivas.
A nivel mensual, octubre ya se posiciona como un mes esperanzador, ya que en solo unos cuantos días de negociación, se registraron entradas de 2.290 millones de dólares. Hasta ahora, la mejor marca mensual jamás realizada por los ETF de Bitcoin es de 6.490 millones de dólares, registrados en noviembre del 2024 con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.
Para Ethereum, la semana también fue más que positiva, con la cuarta mejor marca registrada desde los inicios. En total, se adquirieron ETH por un valor de 1.300 millones de dólares en solo cinco días.
