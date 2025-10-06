BTC $125,778.95 2.23%
ETH $4,712.95 4.48%
SOL $237.07 3.73%
PEPE $0.000010 4.52%
SHIB $0.000012 3.68%
BNB $1,222.91 5.52%
DOGE $0.26 5.94%
XRP $3.05 2.35%
Cryptonews Noticias de Bitcoin

ETF de Bitcoin: no hay límites para la entrada de dinero

Otra semana y otra entrada multimillonaria de dinero en los ETF de Bitcoin que registran una de sus mejores marcas.
Autor
Matías Calderón Velarde
Autor
Matías Calderón Velarde
Acerca del autor

Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
ETF de Bitcoin: no hay límites para la entrada de dinero
ETF de Bitcoin: no hay límites para la entrada de dinero

El BTC sube de precio y una de sus principales bases de apoyo son los ETF de Bitcoin que optan por comprar masivamente.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Octubre sigue siendo sinónimo de fondos entrantes para los ETF de Bitcoin.
  • Los fondos cotizados en bolsa realizaron la segunda mejor semana de su historia.
  • En total, se adquirieron BTC por un valor de 3.240 millones de dólares.
  • Para ETH, las compras fueron por un monto cercano a 1.300 millones de dólares.

Octubre es sinónimo de gastos para los ETF de Bitcoin

El mes de octubre ha empezado como para quedarse con todo y ya se está percibiendo con los ETF de Bitcoin. Las estadísticas son actualmente más que claras; comprar es lo único que apasiona a la mayoría de los inversores.

Los ETF de Bitcoin siguen sosteniendo a día de hoy el movimiento alcista del BTC, realizando la segunda mejor semana de su historia desde sus lanzamientos en enero del 2024. Todo eso mientras el precio del BTC ha marcado un nuevo máximo histórico en el fin de semana.

Las compras por BTC y ETH no están ni cerca de parar

Según detalla SoSoValue, las entradas de la anterior semana fueron de 3.240 millones de dólares, con un pico semanal alcanzado el día viernes con 985 millones de dólares de fondos entrantes.

compras semanales de los etf de bitcoin al contado

Los ETF de Bitcoin realizaron una “semana perfecta” encadenando sucesivamente cinco días de entradas positivas.

A nivel mensual, octubre ya se posiciona como un mes esperanzador, ya que en solo unos cuantos días de negociación, se registraron entradas de 2.290 millones de dólares. Hasta ahora, la mejor marca mensual jamás realizada por los ETF de Bitcoin es de 6.490 millones de dólares, registrados en noviembre del 2024 con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

Para Ethereum, la semana también fue más que positiva, con la cuarta mejor marca registrada desde los inicios. En total, se adquirieron ETH por un valor de 1.300 millones de dólares en solo cinco días.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,507,593,258,457
9.51

Más

Comunicados de prensa
PUMPD aspira a ser la mejor memecoin del 2025 con el apoyo de BTC y ETH 
2025-10-06 17:00:29
Noticias Altcoin
ChatGPT predice el precio de XRP y revela la próxima altcoin x100
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-10-06 16:37:26
Matías Calderón Velarde
Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores