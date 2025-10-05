Los recortes de tipos de interés de la Fed llegan masivamente: ¿Bitcoin a la luna?
Mismo si la inflación sigue vigente en Estados Unidos, la situación cada vez más delicada del mercado del empleo propició un recorte de las tasas de interés por parte de la Fed, que, históricamente, favorece tanto al Bitcoin como al mercado de las criptomonedas.
Hechos clave:
- Después de un primer recorte en septiembre, octubre apunta a lo mismo.
- Según los últimos datos, las probabilidades de recorte en octubre son del 96,2%.
- La Fed podría seguir con la misma idea con otro recorte más en diciembre.
- Los recortes de tipos de interés benefician al Bitcoin y a las criptomonedas.
Más recortes de tipos de interés para la Fed
Ahora, el panorama sigue siendo el mismo para la Fed de Estados Unidos, que podría nuevamente no tener más opciones que rebajar los tipos de interés el 29 de octubre. Con dos reuniones pendientes de aquí a fin de año, las tasas de interés podrían bajar dos veces, y favorecer un último trimestre de año alcista, como ya lo estamos viendo desde el primer día de octubre.
Según los datos del CME Group, ya no cabrían muchas dudas para la reunión prevista para el 29 de octubre. La Fed no tendría más remedios que recortar las tasas de interés que pasarían de 400-425 a 375-400.
Por ahora, las probabilidades de tal recorte son del 96,2%, los que nos indica que tal recorte a fin de mes ya se está dando por hecho. En el último mes, las probabilidades a favor de un recorte pasaron de 53,6% a un 96,2%.
Un fin de año explosivo para el Bitcoin
Para la última reunión prevista en el año, que tendrá lugar el 10 de diciembre, las proyecciones también apuntan a un nuevo recorte de las tasas de interés. Nuevamente, la influencia sería positiva para el mercado de las criptomonedas y el Bitcoin, como lo fue históricamente.
Con un nuevo recorte más que esperado en diciembre, las tasas de interés bajarían a 350-375, otra vez, según CME Group.
Por ahora, las probabilidades de un nuevo recorte son del 86,3%, mucho más que las previsiones del mes anterior, del 45,8%.
Si bien proyectarse sobre la primera reunión del año 2026 parece aún muy lejano (28 de enero), la duda permanece por ahora sobre un tercer recorte consecutivo de parte de la Fed norteamericana.
Del lado del mercado de las criptomonedas, no cabe por ahora ninguna duda de que el último trimestre podría ser muy favorable, como ya lo está siendo en estos últimos días.
Leer más:
- ¿Qué esperar del precio de Bitcoin tras la reunión de la Fed?
- Las stablecoins listas para dominar el mundo : ¡2030 sería la fecha límite!
- Locura por ETH: 10% de la oferta en manos de empresas y ETF