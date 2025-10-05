Los recortes de tipos de interés de la Fed llegan masivamente: ¿Bitcoin a la luna?

Bitcoin y las criptomonedas podrían explotar en este fin de año con un empujón decisivo de la Fed.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 5, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Mismo si la inflación sigue vigente en Estados Unidos, la situación cada vez más delicada del mercado del empleo propició un recorte de las tasas de interés por parte de la Fed, que, históricamente, favorece tanto al Bitcoin como al mercado de las criptomonedas.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Después de un primer recorte en septiembre, octubre apunta a lo mismo.

Según los últimos datos, las probabilidades de recorte en octubre son del 96,2%.

La Fed podría seguir con la misma idea con otro recorte más en diciembre.

Los recortes de tipos de interés benefician al Bitcoin y a las criptomonedas.

Más recortes de tipos de interés para la Fed

Ahora, el panorama sigue siendo el mismo para la Fed de Estados Unidos, que podría nuevamente no tener más opciones que rebajar los tipos de interés el 29 de octubre. Con dos reuniones pendientes de aquí a fin de año, las tasas de interés podrían bajar dos veces, y favorecer un último trimestre de año alcista, como ya lo estamos viendo desde el primer día de octubre.

Según los datos del CME Group, ya no cabrían muchas dudas para la reunión prevista para el 29 de octubre. La Fed no tendría más remedios que recortar las tasas de interés que pasarían de 400-425 a 375-400.

Por ahora, las probabilidades de tal recorte son del 96,2%, los que nos indica que tal recorte a fin de mes ya se está dando por hecho. En el último mes, las probabilidades a favor de un recorte pasaron de 53,6% a un 96,2%.

Un fin de año explosivo para el Bitcoin

Para la última reunión prevista en el año, que tendrá lugar el 10 de diciembre, las proyecciones también apuntan a un nuevo recorte de las tasas de interés. Nuevamente, la influencia sería positiva para el mercado de las criptomonedas y el Bitcoin, como lo fue históricamente.

Con un nuevo recorte más que esperado en diciembre, las tasas de interés bajarían a 350-375, otra vez, según CME Group.

Por ahora, las probabilidades de un nuevo recorte son del 86,3%, mucho más que las previsiones del mes anterior, del 45,8%.

Si bien proyectarse sobre la primera reunión del año 2026 parece aún muy lejano (28 de enero), la duda permanece por ahora sobre un tercer recorte consecutivo de parte de la Fed norteamericana.

Del lado del mercado de las criptomonedas, no cabe por ahora ninguna duda de que el último trimestre podría ser muy favorable, como ya lo está siendo en estos últimos días.