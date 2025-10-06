Bitcoin: ¿Están los días alcistas llegando a su fin?
Las temporalidades históricas son claras, el fin del ciclo ya podría estar llegando para el Bitcoin. ¿Se repetirá la historia?
Hechos clave:
- Octubre podría ser el último mes alcista de este ciclo para Bitcoin.
- Algunas temporalidades indican el final del mercado alcista.
- Los indicadores no concuerdan con las temporalidades históricas.
- El índice de tope de mercado no opta a favor de una venta.
Bitcoin: ¿Es octubre el final del mercado alcista?
Si bien el mes empezó de la mejor manera posible, con un alza del 8,24% desde el día uno hasta ahora y un nuevo máximo histórico realizado en pleno fin de semana, la felicidad podría no durar mucho más.
Según el analista cripto Washigorira, las temporalidades de los ciclos anteriores marcarían un tope de mercado cercano para el precio del Bitcoin.
De manera histórica, en un ciclo alcista, los precios más altos alcanzados por el Bitcoin tuvieron lugar entre 8 y 11 meses después de romper el anterior ATH.
En el ciclo actual, ya estaríamos entonces cerca del final, al encontrarnos ya en el mes número 11 en octubre. Si la historia se repite, el final feliz podría perdurar hasta el 31 de octubre como máximo antes de que un mercado bajista tome de a poco el relevo.
Los indicadores están en contra de una venta de BTC
A pesar de que algunas temporalidades apunten a un pico de mercado, los indicadores que indican generalmente un final de ciclo alcista siguen apostando por una dirección clara: hold al 100%.
Este índice global relacionado con el Bitcoin toma en cuenta la evolución de 30 indicadores para decidir si es mejor vender o guardar sus pertenencias en BTC.
A día de hoy, ninguno de los 30 indicadores que componen este índice anunciaría una venta, todo el contrario.
Dentro de los indicadores más famosos, podemos mencionar el Pi cycle top indicator, el MVRV-Z score, el índice de temporada de altcoins, el RSI o la dominancia de Bitcoin.
A pesar de que puedan decir las temporalidades, el BTC sigue por ahora enfocado hacia un solo objetivo: seguir subiendo y la confianza es todavía mayoritaria.
