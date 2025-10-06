Bitcoin: ¿Están los días alcistas llegando a su fin?

Si bien el Bitcoin parece tener todo a su favor, el fin de ciclo alcista ya empieza a ser anunciado.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 6, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Las temporalidades históricas son claras, el fin del ciclo ya podría estar llegando para el Bitcoin. ¿Se repetirá la historia?

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Octubre podría ser el último mes alcista de este ciclo para Bitcoin.

Algunas temporalidades indican el final del mercado alcista.

Los indicadores no concuerdan con las temporalidades históricas.

El índice de tope de mercado no opta a favor de una venta.

Bitcoin: ¿Es octubre el final del mercado alcista?

Si bien el mes empezó de la mejor manera posible, con un alza del 8,24% desde el día uno hasta ahora y un nuevo máximo histórico realizado en pleno fin de semana, la felicidad podría no durar mucho más.

Según el analista cripto Washigorira, las temporalidades de los ciclos anteriores marcarían un tope de mercado cercano para el precio del Bitcoin.

De manera histórica, en un ciclo alcista, los precios más altos alcanzados por el Bitcoin tuvieron lugar entre 8 y 11 meses después de romper el anterior ATH.

#Bitcoin Cycle Top Trick 🎩 Historically, #BTC peaks 8–11 months after breaking its previous ATH. We’re now at month 11. pic.twitter.com/GHUDoYACHC — Titan of Crypto (@Washigorira) October 5, 2025

En el ciclo actual, ya estaríamos entonces cerca del final, al encontrarnos ya en el mes número 11 en octubre. Si la historia se repite, el final feliz podría perdurar hasta el 31 de octubre como máximo antes de que un mercado bajista tome de a poco el relevo.

Los indicadores están en contra de una venta de BTC

A pesar de que algunas temporalidades apunten a un pico de mercado, los indicadores que indican generalmente un final de ciclo alcista siguen apostando por una dirección clara: hold al 100%.

Este índice global relacionado con el Bitcoin toma en cuenta la evolución de 30 indicadores para decidir si es mejor vender o guardar sus pertenencias en BTC.

A día de hoy, ninguno de los 30 indicadores que componen este índice anunciaría una venta, todo el contrario.

Dentro de los indicadores más famosos, podemos mencionar el Pi cycle top indicator, el MVRV-Z score, el índice de temporada de altcoins, el RSI o la dominancia de Bitcoin.

A pesar de que puedan decir las temporalidades, el BTC sigue por ahora enfocado hacia un solo objetivo: seguir subiendo y la confianza es todavía mayoritaria.