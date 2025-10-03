La aprobación de los ETF de criptos totalmente paralizada : ¿Por qué?
El ETF de Litecoin tenía que ser aprobado ayer pero las decisiones de la SEC quedaron paralizadas de momento.
Hechos clave:
- La decisión del ETF Litecoin de Canary Capital sigue esperando su respuesta.
- Por el shutdown del gobierno de Estados Unidos, las decisiones quedaron congeladas.
- Sin una pronta solución, los siguientes ETF (Solana, XRP) podrían asumir un retraso similar en su decisión.
- Los expertos en fondos cotizados en bolsa estimaron que las probabilidades de aprobación eran del 100%.
El tiempo se agota sin una decisión alguna para los ETF de criptos
El mercado cripto esperaba con ansias sus nuevos ETF, pero tendrá que esperar un poco más. Esta vez, la SEC no optó por posponer su respuesta, sino que simplemente “ya no trabaja”. Si bien el cierre del gobierno de Estados Unidos no contrarrestó la subida del mercado de las criptomonedas, si tuvo consecuencias en la aprobación de los fondos cotizados en bolsa relacionados al altcoin Litecoin (LTC).
Mientras el calendario marcaba el día de ayer como fecha límite para rendir la decisión final, el ETF de Litecoin sigue esperando, en un total limbo regulatorio.
La más que esperada aprobación quedó paralizada de momento, sin previo aviso, ni nueva fecha para rendir una decisión. También, el cambio del método de aprobación podría generar incertidumbres de última hora, ya que la transición a nuevos métodos genéricos podría alterar el proceso hacia la aprobación.
¿Qué pasará con los fondos cotizados de XRP y Solana?
Con un cierre de Gobierno todavía sin solucionarse, las dudas aparecen en torno a los siguientes ETF que esperan por su respuesta definitiva. Ahora que las probabilidades de aprobación son del 100%, según los analistas de Bloomberg, la incertidumbre crece con estas decisiones congeladas.
Además, octubre tenía que ser el mes de los ETF de criptos con aprobaciones a la vista para Litecoin, Solana (SOL) y XRP. Sin embargo, el panorama se volvió completamente borroso con una SEC que de momento no atiende tampoco a las consultas de prensa.
De un día para el otro, las expectativas cambiaron completamente y antes de proyectarse sobre las siguientes fechas límites (10 de octubre para Solana y 17 para el XRP), habrá que ver primero qué ocurre con el ETF al contado del LTC. Algunas de las mejores criptomonedas para invertir tendrán que esperar su hora para su tan ansiada aprobación.
Leer más:
- El BNB otra vez en la cima : ATH y más gloria por venir
- Acciones criptos : la otra alternativa para las ganancias masivas
- El apoyo de las ballenas es total: ¿XRP hacia la luna?