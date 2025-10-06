BTC $123,938.40 0.58%
テクノロジーニュース

テレグラム、xStocksと提携で1億人市場に株式取引を開放

ビットコイン(BTC)
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
テレグラムアプリから浮かび上がるトークン化株式のチャートを表す未来的な画像

トークン化株式やETFの取引プラットフォームであるxStocksは2日、テレグラムの暗号資産（仮想通貨）ウォレットWallet in Telegramへの対応を拡大すると明かした。

クラーケンとBackedが戦略的提携を通じて、テレグラムの1億人を超えるユーザー基盤にトークン化株式へのアクセスを提供する。

この提携により、さまざまなxStocks資産に直接アクセスできるようになる。

テレグラムの巨大なエコシステムへの進出

公式発表では「トークン化株式の業界標準であるxStocksの採用を加速させるための新たな協業」と説明。

この統合は、xStocksが新たに1億人の潜在的ユーザーにリーチを拡大することを意味する。

提携は10月下旬に既存のカストディアル型ウォレット内でサービスを開始。

2025年第4四半期にはThe Open Network（TON）ブロックチェーン基盤の自己管理型TONウォレットへも拡大する予定だ。

Wallet in Telegramの広報担当者は「導入とユーザー体験を慎重にテストするため、限られた市場から展開を開始する」と述べた。

伝統金融と仮想通貨の融合を加速

今回の提携は、複数の戦略的要因に基づいている。

どのブロックチェーンや消費者向けアプリケーションを使用していても、トークン化株式を大衆に届けるという使命が背景にある。

xStocksは既に発売以来、中央集権型取引所（CEX）と分散型取引所（DEX）を合わせて45億ドルを超える取引高を記録している。

技術的な推進力として、TONエコシステム内でxStocksを担保として活用する機会が挙げられる。

DeFiプロトコルやWeb3ミニアプリの担保としてxStocksを活用可能にすることで、TONブロックチェーンの開発者とユーザーに新たな可能性を切り開くと記されている。

提供される資産と利用方法

初期段階では、サークル、コインベースを含む35のトークン化株式が提供される。

2025年末までには、エヌビディア、アップル、テスラ、S&P500などを含む60以上のトークン化された米国株式およびETFに拡大する計画だ。

現物ビットコインETFはこの提供に含まれないが、ビットコイン自体はカストディアル型の仮想通貨ウォレットを通じて購入可能。

取引は2025年末まで手数料無料で提供され、標準的な手数料は引き出しにのみ適用される。

トークン化資産市場が数千億ドル規模に成長する中、この提携はテレグラムを最大級のトークン化金融商品のハブに変える可能性を秘めている。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目記事

Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
