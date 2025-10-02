BTC $118,764.88 1.61%
Industry Talk

リップルが4ドル突破する3つの根拠｜年末までに仕込んでATHを狙う

リップル(XRP)
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Daisuke F.
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。
強気相場を示すチャートを背景にしたリップル（XRP）のロゴ

リップル（XRP）は1日、2.98ドルで取引されており、過去7日間で4.67%上昇している。

複数のアナリストは、このパターンからXRPが史上最高値（ATH）である3.65ドルを突破し、4ドル（約に到達する可能性を指摘。

年末までに仕込むタイミングとして注目が集まっている。

根拠1：2017年以来の強気な四半期終値

アナリストのMikybull Crypto氏は1日、XRPが2017年以来初めて抵抗線を上回る強気な四半期終値を記録したと指摘した。

同氏は「2017年と同じセットアップが形成されている。この最終局面のラリーに備える準備ができていない」と述べ、過去の相場サイクルとの類似性を強調。

2017年の相場を振り返ると、XRPは年初の約0.006ドルから年末に約2.3ドルへと約380倍に急騰した歴史がある。

当時も四半期終値が重要な抵抗線を突破した後、爆発的な価格上昇が発生している。

現在の価格は約2.89ドルであり、2017年のパターンが繰り返されれば、年末までに4ドル突破は十分に射程圏内となる。

根拠2：ブルフラッグパターンの形成

Bitcoinsensusの分析によると、リップルは現在、急激な価格上昇の後に緩やかな調整局面を経て、ブルフラッグパターンを形成。

このパターンは、市場における買い圧力の蓄積を示すものであり、次の上昇局面への準備段階と解釈される。

XRPの見通しにとって、4ドルは心理的かつ技術的な抵抗線となっている。

この水準を上回るブレイクアウトは、現在のATHである3.65ドルを更新するだけでなく、より広範な仮想通貨市場に対して力強いシグナルを送ることになる。

Bitcoinsensusは「XRPは現在、典型的なブルフラッグパターンを形成している。次の上昇で史上初めて4ドルを超える可能性がある」と分析している。

根拠3：価格圧縮による爆発的な動きの予兆

アナリストのGalaxy氏は、「XRPの価格アクションは非常に圧縮されている。この爆発的な動きは前回のATH突破と同時に起こり、価格発見が始まることを期待している」と述べた。

価格圧縮とは、ボラティリティが低下し、価格が狭い範囲で推移する状態を指す。

この状態は、市場参加者が次の大きな動きを待っている段階であり、いったんブレイクアウトが発生すると爆発的な値動きにつながることが多い。

Galaxy氏の分析は、この圧縮された価格アクションが、ATH更新と同時に発生する可能性を示唆している。

年末に向けた関連銘柄にも注目

オレンジ色の服を着た擬人化されたカエルキャラクターが夜空にビットコインのシンボルを投影

リップルが年末に向けてATH更新を目指す中、市場ではビットコイン（BTC）の課題解決を目指す新たな技術革新にも注目が集まっている。

その一つが、ビットコインレイヤー2スケーリングソリューションとして期待されるBitcoin Hyper（HYPER）である。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシンを統合することで、ビットコインの堅牢な基盤上でスマートコントラクトやdApp開発を可能にする。

ビットコインのセキュリティとソラナの高速処理能力を組み合わせることで、従来のレイヤー1では実現困難だった機能を提供できる点が特徴だ。

現在、プロジェクトはプレセール段階にあり、これまでに1957万ドル以上の資金調達に成功している。

HYPERの買い方は簡単で、プロジェクトの公式サイトから直接購入できる。

今後が期待されるHYPERは、リップルのような確立されたプロジェクトとは異なる角度で市場に新たな価値を提供する可能性を秘めている。

年末までに複数の有望銘柄に分散投資することで、仮想通貨市場全体の成長から利益を得られる可能性が高まる。

Bitcoin Hyperを見てみる

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。

Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
