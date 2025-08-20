BTC $113,863.11 -1.42%
ETH $4,221.93 -1.65%
SOL $181.67 0.03%
BNB $831.79 -1.56%
XRP $2.89 -4.06%
DOGE $0.21 -2.73%
SHIB $0.000012 -2.68%
PEPE $0.000010 -2.66%
Cryptonews アルトコインニュース

ワイオミング州、米国初の州設計ステーブルコインFRNT発行

ステーブルコイン
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
ワイオミング州の地図と山々を背景に輝くステーブルコインFRNTのデジタルイメージ

米ワイオミング州は19日、州として米国初のステーブルコイン、フロンティア・ステーブル・トークン（FRNT）を発行した

FRNTは州政府機関であるワイオミング州ステーブル・トークン委員会が設計・発行し、資産は米ドルと短期米国債で完全に裏付けられている。

同委員会の委員長を務めるマーク・ゴードン州知事は、今回の発行を「同州が長年進めてきたデジタル資産規制の取り組みの集大成」と位置づけている。

規制と信頼性を重視した設計

FRNTは、市民や企業に現代的で効率的、かつ安全な取引手段を提供するために開発された。信頼性、安全性、透明性、そしてビジネス上の利便性が重視されている。

本取り組みは、ワイオミング州が多年にわたり築いてきたブロックチェーンおよびデジタル資産規制のリーダーシップをさらに推し進めるものだ。背景には、2022年のテラ・エコシステム崩壊がある。

同事件では約400億ドルの価値が失われ、ステーブルコインに対する広範な懐疑と規制の精査が加速した。州政府は、政府の監督下に置き、完全な資産裏付けと高い透明性を備えたステーブルコインを創設することで、これらの懸念に応える方針を示した。

一方で、一部の保守派からは中央銀行デジタル通貨（CBDC）との類似性を指摘し、金融プライバシーや主権侵害への懸念も示されている。連邦レベルのステーブルコイン規制の動向は、ワイオミング州の取り組みに引き続き影響を与える見通しだ。

7つの主要ブロックチェーンで展開

FRNTは、イーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）、アービトラム、アバランチ、ポリゴン、オプティミズム、ベースを含む7つの主要ブロックチェーン上に展開され、マルチチェーン構成にはLayerZeroを用いたクロスチェーン連携を採用している。

ワイオミング州に拠点を置く取引所クラーケンを通じてソラナブロックチェーン上で利用可能となる。さらに、Rainのブロックチェーン決済カード基盤とVisaの提携により、アバランチ上での配布も予定されている。

アバランチ（AVAX）は、独自のコンセンサスにより高いスループットと拡張性を実現している点が特徴だ。

FRNTは、多くの民間発行ステーブルコインと異なり、透明性の高い信託スキームの下で運営される。短期米国債と現金同等物による1対1の準備金を第三者監査で定期的に検証し、裏付けの透明性を確保する。

運営の監督は、引き続きワイオミング州ステーブル・トークン委員会が担う。

Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,043,091,536,896
-7.87
トレンドの仮想通貨

注目記事

ビットコインニュース
リブワーク、準備資産として5億円相当のビットコイン購入へ
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-08-20 17:31:59
Industry Talk
リップル、17.3％下落でも…強気相場の継続を示唆するサインとは？
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-08-20 17:10:00
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム