ワイオミング州、米国初の州設計ステーブルコインFRNT発行

米ワイオミング州は19日、州として米国初のステーブルコイン、フロンティア・ステーブル・トークン（FRNT）を発行した。

FRNTは州政府機関であるワイオミング州ステーブル・トークン委員会が設計・発行し、資産は米ドルと短期米国債で完全に裏付けられている。

同委員会の委員長を務めるマーク・ゴードン州知事は、今回の発行を「同州が長年進めてきたデジタル資産規制の取り組みの集大成」と位置づけている。

Today, Commission Chairman & @GovernorGordon announced the mainnet launch of the Frontier Stable Token (FRNT).



規制と信頼性を重視した設計

FRNTは、市民や企業に現代的で効率的、かつ安全な取引手段を提供するために開発された。信頼性、安全性、透明性、そしてビジネス上の利便性が重視されている。

本取り組みは、ワイオミング州が多年にわたり築いてきたブロックチェーンおよびデジタル資産規制のリーダーシップをさらに推し進めるものだ。背景には、2022年のテラ・エコシステム崩壊がある。

同事件では約400億ドルの価値が失われ、ステーブルコインに対する広範な懐疑と規制の精査が加速した。州政府は、政府の監督下に置き、完全な資産裏付けと高い透明性を備えたステーブルコインを創設することで、これらの懸念に応える方針を示した。

一方で、一部の保守派からは中央銀行デジタル通貨（CBDC）との類似性を指摘し、金融プライバシーや主権侵害への懸念も示されている。連邦レベルのステーブルコイン規制の動向は、ワイオミング州の取り組みに引き続き影響を与える見通しだ。

7つの主要ブロックチェーンで展開

FRNTは、イーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）、アービトラム、アバランチ、ポリゴン、オプティミズム、ベースを含む7つの主要ブロックチェーン上に展開され、マルチチェーン構成にはLayerZeroを用いたクロスチェーン連携を採用している。

ワイオミング州に拠点を置く取引所クラーケンを通じてソラナブロックチェーン上で利用可能となる。さらに、Rainのブロックチェーン決済カード基盤とVisaの提携により、アバランチ上での配布も予定されている。

アバランチ（AVAX）は、独自のコンセンサスにより高いスループットと拡張性を実現している点が特徴だ。

FRNTは、多くの民間発行ステーブルコインと異なり、透明性の高い信託スキームの下で運営される。短期米国債と現金同等物による1対1の準備金を第三者監査で定期的に検証し、裏付けの透明性を確保する。

運営の監督は、引き続きワイオミング州ステーブル・トークン委員会が担う。