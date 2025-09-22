ソラナ、調整局面からの反転なるか｜ETF期待と技術革新が支え

暗号資産アナリスト Hideaki S. 最終更新日: 9月 22, 2025

ソラナ（SOL）の価格は22日、24時間で4%の下落を記録し、短期的な下押し圧力に直面している。

この調整局面は、市場全体のリスクオフムードやビットコインの値動きとの連動性によるものと考えられる。

しかし、ソラナのファンダメンタル面では複数の強力な要因が下支えとなっており、中長期的な上昇余地を維持している。

ファンダメンタル要因：ETF期待と技術革新

現物ソラナETFの承認に対する期待が市場心理を大きく支えている。米証券取引委員会（SEC）による承認確率は95%に達し、ビットワイズ、カナリー・キャピタル、21シェアーズといった主要資産運用企業が申請を進めている。

最終期限が迫る中、米国投資家による新たな需要流入が予想され、9月以降の価格回復を加速させた。このETF期待は、機関投資家の参入を促し、流動性向上に寄与する可能性が高い。

さらに、ソラナの技術的進化も注目される。近日中のAlpenglowアップグレードにより、現在のプルーフ・オブ・オーソリティ（PoA）からプルーフ・オブ・ステーク（PoS）への移行が予定されている。

この変更は、ネットワークの分散性を高め、トランザクション処理速度を飛躍的に向上させる。

業界分析によれば、ソラナのスループットは既存の毎秒6万5000トランザクションからさらに強化され、競合アルトコインに対する優位性を確固たるものにする見込みだ。

企業のソラナ需要が拡大

企業によるソラナの蓄積が持続的な買い圧力を生んでいる。

医療機器開発のフォワード・インダストリーズは15億8000万ドル相当のSOLを保有し、AI金融サービスのディファイ・ディベロップメントおよび消費財企業のウペクシーもそれぞれ4億8000万ドル相当を保持している。

最近では、Web3インフラ企業のHeliusがソラナをトレジャリー資産として追加採用する動きも見られ、企業需要の拡大が顕著だ。これらの動向は、中長期的な価格安定と上昇圧力を裏付ける。

ソラナは市場の短期的な調整圧力に直面しつつも、ETF承認期待、Alpenglowアップグレード、企業による継続的な蓄積が強力な下支えとなっている。

仮想通貨市場全体のブルセンチメントが回復すれば、ソラナはさらなる価格飛躍の機会を迎えるだろう。

ソラナ（SOL）の今後の価格動向：調整後の回復シナリオ

ここからは、ソラナの価格動向を週足と日足チャートを用い、テクニカル指標に基づいて今後の価格動向を予想する。

週足分析：長期的な上昇基調と堅固なサポート

出典：TradingView SOL/USD 週足（2022年～現在まで）

週足チャートを見てみると、ソラナは2024年11月以降、ビットコイン（BTC）の上昇を受けて安定した上昇トレンドを維持している。

特に、100週移動平均線が強力な下値支持線として機能し、これまでに何度も価格反発が確認されている。

直近では、20週移動平均線を突破し、市場全体のポジティブなムードを反映する形で上昇の勢いが加速。

200ドル付近の抵抗ゾーンは、9月上旬に突破され、次の目標へ向けた動きが加速した。現在、価格は250ドル付近で調整局面に突入しており、短期的には一時的な調整が見込まれる。しかし、中長期的には上昇基調が続くと予測されている。

中長期的な展望としては、200ドル付近での押し目買いが見込まれるが、そこでサポートが確認されれば、2025年1月の295ドルに向けた上昇も現実的な目標となるだろう。

RSI（相対力指数）は現在58前後で推移しており、価格上昇の勢いはやや鈍化しているが、全体的なチャートは依然として堅調な形を保っている。

日足分析：短期的な買い圧力とレジスタンスの試練

出典：TradingView SOL/USD 日足（2025年1月～現在まで）

日足レベルでは、7月上旬に20日移動平均線と100日移動平均線のゴールデンクロスが発生し、これにより短期的な買い圧力が高まった。

このゴールデンクロスは、投資家心理が改善していることを示しており、200ドル台に向けた急伸を後押しする結果となった。

現在、価格は20日移動平均線のサポートを受けながら233ドル前後で安定して推移している。

しかし、短期的には下押し圧力が強まっており、227ドルから230ドル付近でのサポート確認が重要な局面となっている。

もしこのサポートが崩れるようなら、一時的に200ドル水準までの調整が避けられない可能性がある。ただし、サポートラインが維持されれば、250ドルへの再チャレンジが期待される。

RSIは52水準を維持しており、中立帯に位置しているが、売られすぎ領域に向かう兆しも見え、下値リスクが潜在的に存在することを示唆している。

ソラナ（SOL）のエントリー＆利確ポイント

ソラナのテクニカル分析に基づく売買戦略を解説する。現在の調整局面では、反発のタイミングを狙った戦略的なエントリーが求められる。

エントリーポイント：227ドル〜230ドルの押し目

20日移動平均線がサポートとして機能する227ドル〜230ドル付近は、押し目買いのチャンスとなる。価格がこの水準で反発の兆しを見せ、出来高が増加すれば、エントリーの好機といえる。

利確ポイント：250ドル付近を目安に

250ドルのレジスタンスを突破した場合、次の目標は280〜290ドル圏。上昇の勢いが続く場合は、利確を段階的に行いながらポジションを伸ばしていく戦略が有効。

リスク管理：225ドル割れで注意

225ドルを明確に下回るような動きが見られる場合、200ドル付近への下落リスクが高まる。これに備え、損切りラインを設定し、特に200ドル水準を意識した調整に対応することが重要。