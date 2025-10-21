BTC $109,311.04 -0.94%
イーサリアムニュース

VanEck、米国初のステーキングETH連動ETFを申請

イーサリアム(ETH)
筆者について

著者の記事を読む
筆者について

著者の記事を読む
最終更新日: 
イーサリアムのロゴと現代的な金融ビルが光で結ばれ、DeFiと伝統金融の融合を象徴する画像

資産運用会社VanEckは16日、米国証券取引委員会（SEC）に対し「VanEck Lido Staked ETH ETF」のS-1登録届出書を提出した。

Lidoプロトコルを通じてステーキングされたイーサリアム（ETH）であるstETHに連動するもので、承認されれば米国で初めてstETHを参照するETFとなる。

規制緩和と機関投資家の需要が背景に

このETFは、分散型リキッドステーキングプロトコルLidoを通じて発行されるトークン化されたイーサリアム（stETH）を保有するよう設計されている。

stETHはイーサリアムの価格変動へのエクスポージャーと、ステーキングによる報酬を組み合わせたもの。

流動性を維持しながらネットワークのセキュリティ貢献による利益を享受できる。

Lidoプロトコルは、これまでに20億ドル（約3,020億円）以上のステーキング報酬を生み、TVL（預かり資産）は400億ドル（約6兆400億円）近くに達している。

VanEckはstETHを規制ETFの枠組みに組み込むことで、税制上も有利にステーキングエコノミーへ参加できる仕組みを狙っている。

また、機関投資家がオンチェーン管理なしでコンプライアンスも守れる。

今回の申請の背景には、2025年半ばにSEC企業金融部が、特定条件下でのリキッドステーキング事業が証券取引に該当しないとの見解を示したことがある。

この規制緩和が、VanEckなどの伝統金融機関によるETF開発を後押しした。

また、イーサリアムがプルーフ・オブ・ステークへ移行したことも、機関投資家の関心を高める要因となっている。

市場への影響と今後の展望

承認されれば、このETFはイーサリアムのステーキング経済を反映しつつ、日々の流動性とオンチェーンでの透明性を提供する。

stETHの償還可能性を活用し、遊休資産を削減しつつ効率的なファンド運用を実現する構造だ。

Lidoエコシステム財団の機関投資家向け渉外責任者キーン・ギルバート氏は以下のように述べた。

「この申請は、リキッドステーキングがイーサリアムインフラに不可欠であるとの認識を反映している」。

Lidoが分散化と機関投資家向け基準の橋渡し役となることを強調した。

この発表後、イーサリアム価格は一時的に4,100ドル（約61万9,100円）のレジスタンスラインを試すなど、市場は好意的に反応。

SECの審査を経て承認されれば、規制市場における暗号資産（仮想通貨）のステーキング商品として前例となり、機関投資家の参入が加速する可能性がある。

このETFの行方は、今後のイーサリアム市場の成長に大きな影響を与える重要な分岐点となるだろう。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

