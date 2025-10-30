BTC $109,146.16 -3.53%
テレグラム、新AIネットワーク「Cocoon」発表

仮想通貨
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
テレグラムのパーヴェル・デュロフ氏は29日、ブロックチェーン・ライフ2025で、分散型AIコンピューティングネットワーク「Cocoon」の立上げを報じた。

プライバシーを核にした分散型AI基盤

Cocoonは、正式名称を「Confidential Compute Open Network」としている。

プライバシーを重視した人工知能のワークロード向けに設計された分散型コンピューティングインフラだ。

このネットワークは、The Open Network（TON）ブロックチェーン上で動作し、テレグラムのエコシステムと深く統合される。

デュロフ氏は講演で「デジタルの自由を守るために、中央集権的なAIではなく分散型インフラが必要だ」と述べた。

Cocoonを利用することで、開発者は高価なサーバーやクラウドプロバイダーに依存せず、分散型のGPUリソースにアクセスできる。

ネットワーク上で処理されるすべてのデータは計算中も暗号化され、参加者やプラットフォーム運営者でさえ内容にアクセスできない設計だ。

公開ベータ版のローンチは2025年11月を予定しており、GPUマイニングインフラを活用。参加者には報酬としてToncoin（TON）が支払われる。

中央集権化への対抗とTONエコシステム

Cocoonの発表は、AI開発やクラウドサービス分野で進行する中央集権化への懸念に対応するものだ。

現在、少数の巨大IT企業がAIリソースやデータプライバシー基準を支配しているが、これに対抗する分散型コンピューティング市場の創出を目指している。

このネットワークは、AI開発者とGPU提供者を結びつける「コンピューティング能力のAirbnb」として機能。

開発者はAI処理リクエストを送信し、GPU保有者は遊休リソースを提供して報酬を得られる。

ネットワーク内のすべての取引と報酬はToncoinで行われ、この暗号資産に投機以外の実用的な価値を付与する。

テレグラムの9億人超の月間アクティブユーザーを基盤に、Cocoonは即時のスケールを得る可能性がある。

開発者エコシステムとAI経済圏の拡大

テレグラム上のミニアプリ開発者が過去1年間で10億ドル以上の収益を上げた実績は、Cocoon採用を後押しする強力な開発者基盤の存在を示す。

分散AI処理という新しい概念は、ブロックチェーンとAIの融合による新たな経済圏の形成を促すとみられる。

Cocoonは、分散化とプライバシー保護を両立させたAIインフラの先駆けとして、2026年以降のTONエコシステム拡大を牽引する存在となりそうだ。

