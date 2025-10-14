【10月14日分析】ソラナが前日比10％急騰｜今後は250ドル視野に

暗号資産アナリスト Hideaki S. 暗号資産アナリスト Hideaki S. 筆者について Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 10月 15, 2025

免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

ソラナ（SOL）は14日、前日の安値190ドル付近から約10％上昇し、一時210ドル台を回復した。

前週の急激な相場下落で190ドルを下回る場面もあったが、堅牢なネットワーク構造と、ステーキング参加率99.9％という高水準の供給制限を背景に、急速な反転を遂げた格好だ。

市場では、直近のクラッシュによって発生した大量の清算が一巡したことで、割安感のある水準で投資家の買い意欲が再燃。

これによりSOLの取引量は前日比で3倍以上に拡大し、需給バランスは短期的に買い優勢に傾いている。

ソラナ、急反発で250ドル視野に──ETF承認期待と技術進展が後押し

この反発の大きな要因は、米FRBによる政策金利の0.25ポイント引き下げにある。

金利低下によってリスク資産への投資意欲が高まり、処理速度とコスト競争力を持つレイヤー1ブロックチェーンのソラナに資金が流入している。

加えて、全体の約75％に相当するSOLが仮想通貨ステーキングにより市場で流通しておらず、価格下落局面での売り圧力を抑える構造的な強さも指摘されている。

また、中長期的なソラナ価格上昇への期待も高まりつつある。

米証券取引委員会（SEC）では、ヴァンエックや21シェアーズによるソラナ現物ETFの申請が審査中であり、2025年内の承認が有望視されている。

年初のビットコインETF承認時に60％超の上昇を記録した前例を踏まえ、ソラナでも同様の上昇が見込まれるとの声も出ている。

さらに、ネットワーク性能の要となる新しいクライアント「Firedancer」の導入効果が徐々に表れ、DEXの日次取引量は20億ドルを突破。DeFiおよびNFT分野の総ロック価値も30％増加した。

ソラナミームコイン人気の追い風もあり、ソラナエコシステムは今、過去最大規模で拡大中だ。

一部の市場アナリストは、10月後半にかけて現在の買い圧力が維持されれば、SOL価格が250ドルを突破する可能性もあると予測。

アルトコイン市場の牽引役として、ソラナは引き続き注目の的となりそうだ。今後はETF審査の進展が重要な相場材料となる。

ソラナ（SOL）相場の展望｜中長期の堅調トレンド継続と短期的な攻防

ここでは、ソラナ（SOL）の週足・日足チャートをもとに、現在の価格推移と今後の動向についてテクニカルな視点から掘り下げていく。

週足：長期的な上昇基調が継続、250ドル突破が次の焦点に

出典：TradingView SOL/USD 週足（2022年～現在まで）

ソラナの長期トレンドは、2023年末に20週移動平均線（MA）が100週MAを上抜いたゴールデンクロスを契機に、明確な上昇局面へとシフトした。

その後、2024年11月以降のビットコイン主導による強気相場と歩調を合わせながら、堅調な価格推移を維持している。

2025年に入ってからは、100週MAが安値のサポートラインとして複数回にわたり機能しており、市場の底堅さを示している。

7月には再び20週MAを上回り、ポジティブなセンチメントが強まり、9月初旬には200ドルを突破して上昇モメンタムが一段と加速した。

直近の調整局面でも20週MAが再び支えとなって反発に転じており、テクニカル面では依然として強気の形を維持している。

現在は250ドル付近のレジスタンスに差し掛かっており、この水準を明確に突破できれば、次なる目標として300ドルが現実味を帯びてくる。

週足のRSI（相対力指数）は58前後で推移しており、過熱感は見られないものの、買いの余地を残した状態が続いている。

日足：短期的な反発基調は継続も、200ドル超えがカギに

出典：TradingView SOL/USD 日足（2025年4月～現在まで）

短期的なトレンドを示す日足チャートでは、7月初旬に20日MAが100日MAを上抜いたことが、短期的な強気シグナルとして機能し、200ドル台への急騰を後押しした。この動きは投資家心理を明確に好転させる転換点となった。

直近では一時200ドルを下回る局面もあったが、170ドル付近で強い買い戻しが入り、価格は反発。現在は再び20日移動平均線に迫っており、短期的な上昇パターンは崩れていない。

ただし、モメンタムの鈍化が見られるため、180〜200ドルのレンジでの値動き調整がしばらく続く可能性もある。日足RSIは52付近と中立圏を維持しており、依然として上昇余地を残している点には注目したい。

総じて、ソラナは中長期では安定した上昇トレンドを形成しており、短期的な調整を挟みながらも、250ドル超えを狙う展開が視野に入る状況となっている。

ソラナ（SOL）のエントリー＆利確ポイント

テクニカル指標をもとに、現在のソラナ相場における売買戦略を簡潔に整理する。強固なサポートと意識される抵抗帯を軸に、効率的なエントリーと利確の判断が求められる。

エントリーポイント：180〜200ドルの押し目形成に注目

直近では、20週MA・100日MAが重なる180〜200ドル帯が重要なサポートゾーンとなっており、下ヒゲローソク足やRSIの反転、出来高増加が確認されれば、反発狙いの買いエントリーに適した水準といえる。

利確ポイント：第1目標は250ドル、突破で300ドルも視野

250ドルは長期的な抵抗帯として意識されており、ここでの上値重さが見られる場合は部分利確を検討したい。明確にブレイクした場合、次の上昇ターゲットとして300ドル付近までの伸びを狙う戦略が有効。

リスク管理：170ドル割れで下落警戒

反発の起点となった170ドルを明確に割り込むと、上昇トレンドの一服が意識され、150ドル前後までの下落リスクが高まる。損切りラインは日足終値で170ドルを明確に下抜けたタイミングとし、リスク管理を徹底する必要がある。