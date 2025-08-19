BTC $115,573.70 0.40%
ETH $4,292.86 0.09%
SOL $181.59 0.02%
BNB $845.42 1.59%
XRP $3.01 1.37%
DOGE $0.21 -1.21%
SHIB $0.000012 0.37%
PEPE $0.000010 -0.04%
Cryptonews アルトコインニュース

ソラナ、ストレステストで毎秒10万7540件の処理を記録

ソラナ
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
ソラナの高速取引処理を象徴する未来的なブロックチェーンネットワークのビジュアル

ソラナ（SOL）は17日、メインネット上でストレステストを実施し、1秒あたり10万7540件の取引処理を記録した。

これは同ネットワーク史上最高の処理性能となり、ブロックチェーンの処理能力における重要な技術的マイルストーンとなった。

記録はCavey Coolと呼ばれるバリデーターによって処理された単一ブロック内で達成。

このブロックは4万3016件の成功した取引と50件の失敗した取引を処理し、ピーク時に10万7540TPSを記録した。

ストレステストの仕組みと実態

今回の記録は、ノーオペレーション（noop）と呼ばれる軽量の命令によって達成された。

これらの命令は状態を変更せず、ネットワーク容量のストレステストに使用される特殊な取引で、通常の送金や複雑なアプリケーション使用とは異なる。

実行時のコンピューティングユニット（CU）は低いものの、署名検証やデータロード、その他の実行以外のオーバーヘッドが含まれる。

そのため、低コストのオラクルアップデートに匹敵するネットワーク負荷が発生する。

実用性能との乖離と将来の可能性

ソラナのストレステストの結果は理論的上限を示すものの、実際のユーザー向けスループットは大幅に低い水準にある。

オンチェーントラッカーのSolscanによると、平均TPSは3700で、その約3分の2がバリデータ投票取引となっている。

ChainspectとSolscanは、実際の支払いとアプリケーションの有効スループットを約1000TPSと推定している。

開発者らは今回のテストから、実際の送金やオラクル更新といったオペレーションで8万から10万TPSが理論的に可能であることが示されたと説明している。

Jump CryptoのFiredancerバリデータクライアントは、テスト環境で120万TPSを超える性能を既に実証しており、将来的にはさらに高い処理能力の実現が期待されている。

今回の記録は、高速処理を必要とするDeFiや中央銀行デジタル通貨（CBDC）の基盤としてのアルトコインの可能性を広げる成果となった。

Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,099,980,147,842
-4
トレンドの仮想通貨

注目記事

金融・経済ニュース
米財務省、仮想通貨の不正取引検出に関する意見募集を開始
Eiji M.
Eiji M.
2025-08-19 18:57:13
Industry Talk
MS予測、AIでS&P500に年間92兆円の利益？ソラナ系ミームコインの今後
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-19 17:50:00
Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム