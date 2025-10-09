BTC $123,457.22 0.34%
Industry Talk

ソラナ150%高騰、295ドルも射程圏内｜最高値更新へ順調推移

ソラナ(SOL)
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
上昇するチャートを背景に輝くソラナのロゴと、ステーブルコインとETFの資金流入を示すデータストリーム

ソラナ（SOL）は10月に入り価格が急騰し、236ドルの高値を記録した。

これは9月21日以来の最高値であり、年初来の安値からは150%の上昇となる。

強力なファンダメンタルズと強気のテクニカル指標は、同通貨が年内に過去最高値295ドルの更新を目指す可能性を示唆している。

機関投資家も注目するソラナに、今何が起きているのか。

供給量150億ドル突破が価格を牽引

ソラナ将来価格の主な追い風は、ステーブルコインの急成長だ。

DeFi Llamaによると、ソラナエコシステム内の総供給量は過去最高の150億ドルに達した。

これは年初来の最低値である54億ドルから大幅に増加している。

内訳を見ると、USD Coinが107億6000万ドル以上を占め、テザー（USDT）が24億5000万ドル以上、PayPal USDが6億1400万ドルと続く。

ソラナのステーブルコイン供給量は30億ドル増加し、これは25%の成長率に相当する。

同期間にイーサリアム（ETH）の成長率はわずか8%だったことと比較すると、ソラナの勢いが際立つ。

もう一つの主要な要因は、REX-Osprey SOL + Staking ETF（SSK）の継続的な成長だ。

7月にローンチされたこのファンドは、運用資産総額が4億400万ドルを超えた。

SSKの成長は、米国の機関投資家がソラナや他の主要な暗号資産（仮想通貨）に対して楽観的であることを示している。

ソラナ 今後は過去最高値更新か、Alpenglow追い風

Binance-peg Sol (SOL)
24h7d30d1yAll time

ソラナsol logo SOL +0.1800%は、今後数ヶ月以内に行われる予定のネットワークアップグレード「Alpenglow」からも恩恵を受けるとみられる。

このアップグレードはネットワークパフォーマンスの向上を目的としており、ソラナ史上最大の変革と評価している。

日足チャートを見ると、ソラナの価格は過去数日間で反発していることが分かる。

この反発は9月26日に付けた安値である190ドルから始まった。

現在、ソラナの価格は50日および100日指数平滑移動平均線を上回り、上昇チャネルの上限である253ドルに近づいている。

テクニカル分析によれば、この水準を上抜けた場合、さらなる上昇が期待され、過去最高値である295ドルに達する可能性もある。

10月には米証券取引委員会（SEC）がソラナを含む16の暗号資産ETFについて判断を下す予定であり、10日にはグレイスケール・ソラナ・トラストの判断期限が設定されている。

承認されれば、さらなる機関投資家の資金流入が見込まれる。

ビットコインエコシステムにも新たな動き

ソラナのようなアルトコインが注目される一方、ビットコイン（BTC）のネットワーク上でも新たなプロジェクトが大きな関心を集めている。

特に、ビットコインの取引速度と手数料の問題解決を目指すレイヤー2、Bitcoin Hyper（HYPER）の期待値が高い。

ホワイトペーパーによると、zk-rollup技術とソラナ仮想マシン（SVM）を統合し、1秒あたり数千件の取引処理能力を実現する計画だ。

プレセールでは既に2260万ドル以上を調達しており、市場の期待の高さがうかがえる。

HYPERの買い方は簡単で、公式ウェブサイトから暗号資産ウォレットを接続し、ETH、USDT、BNB、SOL、またはクレジットカードで購入できる。

現在のトークン価格は0.013ドル前後とまだ低水準にある。

専門家はHYPERの価格予想を、2025年末までに0.0583ドル、2026年には0.1557ドル、2030年には0.7785ドルに達する可能性があると分析。

一部のアナリストからは将来的に大きな成長ポテンシャルを持つプロジェクトとして注目されている。

Bitcoin Hyperを見てみる

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
