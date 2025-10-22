ソラナ20%下落でも注目のミームコイン｜先行販売終了まで残り5日

最終更新日: 10月 22, 2025

ミームコイン生成プラットフォームの拠点として注目を集めるソラナ（SOL）は22日、直近1週間で8.7%、さらに過去30日間では20％を超える大幅な下落率を記録している。

下落の背景には、暗号資産（仮想通貨）市場全体のリスク回避ムードの高まりや、大口投資家による資金移動があるほか、ソラナ特有のネットワーク不安や流動性の低下も投資家心理を冷やす要因となった。

一方で、ソラナ基盤の新興ミームコインは堅調に推移している。特に未上場のプレセール銘柄は、市場全体の値動きに左右されにくく、低迷期に投資資金が集まりやすい傾向がある。

その中でも、将来性が期待されるソラナ基盤のミームコインが上場前のファイナルセールを実施しており、残りわずかな購入チャンスに市場関係者の注目が集まっている。

ソラナ基盤の有望ミームコイン、上場前に530万ドル調達

ソラナは今後、ミームコイン生成分野での活用がさらに拡大し、エコシステム全体の発展が加速するとみられている。その中でも、相場下落の中で堅調に資金を集め続ける有望プロジェクトが投資家の注目を集めている。

その代表例が、27日に上場を予定しているSnorter Bot（SNORT）だ。

同プロジェクトは19日に公式プレセールを終了したが、購入者が上場価格でトークンを確保できるよう、1週間の追加購入期間を設けている。残り5日のファイナルセールは、初期投資家にとって上場前にポジションを固める最後のチャンスとなる。

これまでに 総額530万ドルを超える資金を調達しており、その実績はプロジェクトへの期待の高さを示している。主要取引所での取引開始後には、トークン価格の上昇が見込まれている。

投資家がSnorter Botに注目する理由とは

Snorter Botは、テレグラム上で稼働する次世代型の高速取引ボットだ。

最大の特徴は、一般的なパブリックRPCではなく専用ノードを使用した独自アーキテクチャにより、極めて高速かつ安定した取引を可能にしている点だ。

このボットはソラナ上のトランザクションをリアルタイムで監視し、新規ミームコインの発行や流動性の変化を瞬時に検出。ユーザーはテレグラム内の直感的なインターフェースを通じて、ワンクリックで売買を実行できる。

さらに、多層フィルタリング機能を搭載し、詐欺的トークンを自動的に排除することで高い安全性を確保。今後はイーサリアム（ETH）やバイナンスコイン（BNB）など主要チェーンへのマルチチェーン展開を予定しており、クロスチェーン取引の自動化も視野に入れている。

ガバナンス権やステーキング報酬といった投資家メリットも充実しており、Snorter Botは速さ・安全性・収益性を兼ね備えたテレグラム取引ボットとして急速に注目を集めている。

ファイナルセール終了まで残り5日

Snorter Botは現在、上場前に早期トークン購入が可能なファイナルセールを実施中だ。

プロジェクトチームは主要取引所での取引開始を前に、すべての投資家に対して公正で透明性の高い購入機会を提供している。

また、初期投資家には最大102％のステーキング報酬が設定されており、トークン価格の上昇によるキャピタルゲインに加えて、保有による安定したパッシブ収益も得られる。

高速取引ボットとしての実用性と、ソラナから複数チェーンへ拡張を進めるロードマップを踏まえると、Snorter Botは技術面・成長性ともに注目すべきプロジェクトの一つだ。