Cryptonews Industry Talk

ソラナが200ドル台回復で信頼回復へ｜今後のマーケット戦略

ソラナ(SOL)
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
免責事項： 暗号資産は高リスクで元本割れの可能性があります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。投資判断は自己責任で行い、当サイトは損失について責任を負いません。当サイトへのアクセスにより利用規約に同意したものとみなします。当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、リンク経由取引で収益を得ることがあります。編集方針も併せてご覧ください。
結晶化し輝くソラナのロゴ、宇宙空間に波紋が広がっている様子

ソラナ（SOL）sol logo SOL +1.70%は14日、過去24時間で5.6%上昇し、再び200ドル台を回復した

この動きは、アルトコイン市場全体において楽観ムードが再び高まっていることを反映している。

一部のアナリストは、この心理的かつ技術的な節目の突破が、投資家の信頼回復や市場流動性の改善を示す可能性があると分析している。

市場心理の改善とソラナ 今後の見通し

Kronos Researchのヴィンセント・リウ最高投資責任者は以前、「200ドルという水準はソラナの今後にとって重要な心理的・技術的節目であり、投資家の信頼回復と市場流動性の向上を示している」と語っていた。

同氏は、この閾値を超えることで、さらなる買い手を引きつけ、上昇の勢いを加速させる可能性があると分析している。

24h7d30d1yAll time

ソラナは2023年の弱気市場の底値からの回復をしばしば主導してきた。ビットコイン（BTC）以外で、このサイクルにおいて既に史上最高値を更新した数少ない暗号資産（仮想通貨）の一つでもある。

しかし、ここ数週間は他の仮想通貨資産と比較して苦戦していた。特にイーサリアム（ETH）に対しては、7月14日以降の同資産の好調なパフォーマンスにより、年間上昇率でソラナを上回る場面も見られた。イーサリアムは過去1年間でソラナに対して20%上昇している。

アルトコイン市場の動向とソラナ 今後への影響

イーサリアムが最近4700ドルを超え、2021年11月の史上最高値である約4878ドルに迫る上昇を見せたことが、アルトコイン市場全体を再活性化させたようだ。

イーサリアムと同様に、ソラナもまた、ここ数週間で数十億ドル相当の仮想通貨を調達・購入した多数のデジタル資産財務企業から恩恵を受けている可能性がある。

ソラナの財務管理を手がけるDeFi Development Corpはこのほど、130万SOL（2億6000万ドル相当）の備蓄から、SOL建ての収益として1日あたり6万3000ドルを得ていると推定した。

公開企業によるソラナの総保有額は6億7500万ドルに近づいている。

新興ミームコインがプレセールで300万ドル超調達

ソラナエコシステムの活況は、新興プロジェクトの成長を加速させている。

その一例が、ミームコイン投資家向けにテレグラム上の取引ツールとして開発されたSnorter bot（SNORT）だ。

ホワイトペーパーによれば、Snorter botは新規トークンの高速取引、不正プロジェクトの検知、自動売買など、実用性の高い機能を提供することを目的としている。

現在進行中のプレセールでは、既に総額300万ドル超を調達。プレセールへの参加は公式サイトを通じてSNORTを購入することで可能だ。

プレセール終了後は主要取引所への上場が計画されており、一部アナリストは2025年中に1ドル突破の可能性を指摘。Snorter botの将来性に対する市場の関心は一段と高まっている。

Snorter Botを見てみる

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
