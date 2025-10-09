ソラナ上昇基調入り、強まるETF期待｜今後のターゲット価格とは

暗号資産アナリスト Hideaki S. 暗号資産アナリスト Hideaki S. 筆者について Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について 最終更新日: 10月 10, 2025

ソラナ（SOL）の価格は9日、24時間で約3％上昇し、229ドル台まで回復した。上昇の背景には、米証券取引委員会（SEC）による現物ソラナETF承認への期待感がある。

現在、ヴァンエックやフィデリティなど4社の申請が審査中で、予測市場ポリマーケットでは承認確率が99％、Bloombergアナリストは100％と見積もっている。

こうした見通しを受け、機関投資家の買いが加速し、取引高は24時間で77億ドルを突破。流動性も前日比29.5％増と急拡大した。

ソラナETF承認期待が機関マネーを呼び込み

ソラナに対する投資家の強気姿勢が鮮明になっている。背景にあるのは、米SECによる現物ソラナETFの承認期待だ。

ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）ETFの先例と同様、機関投資家による資金流入が再現されるとの見方が広がっている。

アナリストは、ソラナの高速処理能力と高い流動性を評価し、機関ポートフォリオの中核資産になり得ると指摘。7月に上場したREX-Osprey Solana Staking ETFは、初日に3300万ドルの出来高を記録し、市場の関心を裏づけた。

複数のETFが承認されれば、初期6カ月で50億ドル超の流入が予想され、オンチェーン活動や仮想通貨ステーキング需要の急増も見込まれる。実際、9月下旬以降、1万SOL以上を保有するクジラアドレスは3.2％増加しており、長期的な機関蓄積の動きが顕著だ。

ソラナ先物市場でも、永久先物建玉が前週比18％増加。資金調達率は中立を維持しており、過度な投機ではなく健全な参加が進んでいる。

ソラナ価格の成長を支えるのは、1日6500万件超のトランザクション処理や、0.0005ドル未満の手数料といった強固なネットワーク性能だ。

ソラナエコシステムの総ロック価値は157億ドルまで回復し、VisaやShopifyとの提携など現実世界との接点も拡大。ETF承認後を見据えた構造的な基盤が整いつつある。

ソラナ（SOL）テクニカル分析｜中長期の上昇トレンドと価格シナリオ

ソラナ（SOL）は現在、強気継続の兆候を見せており、今後の価格動向を見極めるうえで週足・日足チャートの動きが重要となっている。以下では主要テクニカル指標をもとに、長期・短期両面から相場の現状と今後の展開を読み解く。

週足：トレンド持続とサポートラインの信頼性

出典：TradingView SOL/USD 週足（2022年～現在まで）

週足チャートでは、2023年12月に20週移動平均線が100週線を上抜けたゴールデンクロスが形成されて以降、ソラナは中長期的な上昇基調を維持。2024年後半のビットコイン強気相場とも連動しながら、堅調な値動きを続けてきた。

2025年以降は100週移動平均線が強固な支持線として機能し、複数回にわたる反発を確認。直近では20週線も再び上抜け、楽観的なセンチメントが市場に戻りつつある。

これまで上値を抑えていた200ドルのレジスタンスは、9月初旬に突破。現在は250ドル付近で新たな抵抗帯と向き合う形だが、トレンドの優位性は維持されている。

一時的な調整で200ドル台までの押し目が入る可能性もあるが、その水準がサポートとして機能すれば、300ドル台への上昇が視野に入る。RSIは週足で52前後と、健全な水準を保っている。

日足：モメンタムと短期サポートの攻防

出典：TradingView SOL/USD 日足（2025年3月～現在まで）

日足チャートでは、7月上旬に20日移動平均線が100日線を上回ったクロスが発生し、短期的な買い意欲を引き出した。その後、200ドル台への急伸が実現し、現在は229ドル前後で安定推移している。

足元では、短期的な圧力によりやや上昇が一服しているが、20日移動平均線（220ドル付近）が目先の分岐点。

ここで反発が確認されれば、再び250ドルを試す展開が想定される。一方でサポートを割り込めば、200ドル近辺までの下落リスクも残る。

RSIは50前後と中立圏にあり、過熱感は見られない。上値余地を残したまま、次の動き出しを待つ局面といえる。

ソラナ（SOL）のエントリー＆利確ポイント

テクニカル指標をもとに、現在のソラナ相場での戦略的な売買タイミングを整理する。押し目買いの好機を見極めつつ、利益確定とリスク管理も並行して行いたい。

エントリーポイント：220ドルの押し目を注視

現在の価格帯では、20日移動平均線がサポートとして意識されており、220ドル付近での反発が確認できれば、押し目買いの有力なエントリーポイントとなる。出来高の増加やRSIの反転もエントリー判断の補助材料となる。

利確ポイント：まずは250ドル、次に280ドルを目標

短期的には250ドルが明確な利確目標。ここを上抜けた場合は、次のターゲットとして280〜290ドル付近が視野に入る。上昇が継続する局面では、ポジションを分割して段階的に利確する戦略が有効。

リスク管理：218ドル割れで下落警戒

218ドルを日足終値で明確に下回った場合、テクニカル的には200ドルまでの調整リスクが高まる。想定外の下落に備え、損切りラインを明確に設定し、資金管理を徹底することが重要だ。