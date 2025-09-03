ソラナ急騰、ETFと機関投資家が強気を牽引｜今後の展開を予測

ソラナ（SOL）の価格は3日、24時間比で7.7%上昇し210ドルを突破した。

この価格上昇は、数週間続いた大きな価格変動の後に発生しており、現在はマーケット全体への資金流入が相場を押し上げる要因となっている。

強まる買い圧力：ネットワーク進化と機関投資が追い風に

ソラナの価格上昇を支えているのは、技術基盤の強化と機関マネーの流入だ。

特に注目されているのが、トランザクション処理速度を大幅に改善するAlpenglowアップグレード。これにより、ソラナは従来の12.8秒からわずか150ミリ秒で決済を完了できるようになり、Web2に匹敵する処理能力を獲得した。

一方、デリバティブ市場のオープンインタレスト（未決済建玉）の拡大や、総ロック資産TVLの増加は、投機を超えた長期資金が流入している証拠とされる。

さらに、ソラナ関連ETFの申請が複数進んでおり、これらが仮想通貨投資家の楽観を押し上げる材料となっている。

歴史的に9月は上昇傾向が強く、ETF期待と季節性が相まって相場にプラスのバイアスをかけている。

警戒も必要：クジラの動きと規制リスクが潜在的な下押し要因に

オンチェーンデータを見ると、市場は一枚岩ではない。個人投資家の参加が増える一方で、大口投資家（クジラ）が大量のSOLを取引所に送金しており、利確を狙った動きが強まっている可能性がある。

実際、流通中のSOLの約96％が含み益状態にあり、これは過去の売り圧力の発生と一致する。

ただし、185〜190ドルの価格帯では大口の買い集めも確認されており、この水準は短期的なサポートゾーンとして機能する可能性がある。とはいえ、市場のセンチメント次第では急な値動きも起こり得る。

また、ソラナを基盤としたステーブルコイン決済の注目も高まっているが、高いボラティリティ（年率62%）が商用利用の壁となっている。

USDCやUSDTの普及はソラナネットワークには追い風だが、SOLトークン自体の不安定さが評価を分けている。

さらに、欧州・アジアを中心に規制強化の動きが続いており、SOLが証券と見なされるリスクも。これにより、企業の活用や機関投資のハードルが上がり、長期投資家の警戒感が価格の上値を抑える可能性がある。

【最新版：9月3日】ソラナ（SOL）価格の今後を徹底予測

ここでは、ソラナの価格の今後について、週足と日足チャートに基づくテクニカル指標をもとに、中期・長期、そして短期の視点で分析していく。

週足の動向：長期的な上昇トレンドが安定 堅固なサポートラインが下支え

出典：TradingView SOL/USD 週足（2022年～現在まで）

週足チャートを見ると、SOLは2024年11月以降、ビットコインの上昇トレンドに連動する形で安定した上昇基調を築いてきた。

100週移動平均線が強力な下値の支えとして機能しており、価格はその水準で幾度も反発している。

直近では20週線を明確に上回って推移しており、市場全体の楽観ムードも再燃しつつある様子。

これまで長らく上値を抑えていた200ドルの壁を突破したことで、価格の勢いは一段と増している。

このまま週足終値で210ドルを超えてくれば、上昇トレンドの加速が期待され、次なる注目ポイントは2021年11月の最高値付近、約295ドルとなるだろう。

RSIも現在62前後で推移しており、過熱感はなく、健全な強気相場を示唆している。

日足チャートの視点：短期的な上昇エネルギーが蓄積 次の節目は240ドル

出典：TradingView SOL/USD 日足（2024年～現在まで）

短期チャートに目を向けると、7月初旬に20日移動平均線が100日移動平均線を上抜ける「ゴールデンクロス」が発生し、短期的な買いシグナルが鮮明になった。

このシグナルを受け、投資家心理は改善し、価格は200ドル台に急上昇。現在は20日線が下支えとなり、208ドル前後で堅調に推移している。

今後は、240ドル付近のレジスタンスを試す展開が予想される。ただし、直近安値である194ドルを終値で割り込むようだと、短期的な調整局面に入り、170ドル付近までの下落も視野に入る。

なお、RSIは68前後で推移しており、買い余力を残した状態での高値圏キープが続いている。

ソラナ（SOL）のエントリーポイントと利確戦略

週足・日足のテクニカルをもとに、SOLの売買戦略を整理する。長期では上昇トレンドが持続しているものの、短期では重要なレジスタンスに差し掛かる局面。今は押し目狙いと利確の見極めが鍵となるタイミングだ。

エントリーポイント：20日移動平均線前後での下値反発を注視

現在、SOLは20日移動平均線に沿って推移しており、今後は195～200ドル近辺が短期的なサポートとして意識される。20日移動平均線は何度か反発している水準で、ローソク足の下ヒゲや出来高の急増が見られれば、段階的な買いエントリーが検討可能。

万が一、直近安値194ドルを明確に割り込むと、次のサポートは170ドル台まで下がる可能性があり、その場合は無理な買い増しを避け、様子を見るのが無難。

利確ポイント：210ドル突破で240ドルを視野に

短期的な上値目標は、210ドルのレジスタンス突破。ここを明確に超えた場合、次のターゲットは240ドル付近で、週足チャートでも意識されるゾーンとなっている。

一部利確は208〜215ドルのレンジで行い、残りは240ドル手前までホールドする戦略がバランスよくリスクを抑えられる。強気の相場が続けば、295ドル（2021年の高値）が最終ターゲットとして浮上する。

リスク管理：194ドル割れで一時撤退も選択肢

194ドルを終値ベースで割った場合、短期的な下落リスクが顕在化する。170〜174ドル付近まで調整が進む可能性があるため、ポジション縮小や撤退を視野に入れ、再エントリーのタイミングを見極めたい。

急落中のナンピンや無理な追撃買いは避け、反発の明確なシグナルを確認した上で再参入するのが安全策。

総評

SOLは、194ドルの下値支持を維持できるかどうかが短期戦略のカギ。210ドルを明確に突破すれば、中期的な上昇再開のサインとなる。

週足レベルでは依然として上昇トレンドが優勢であり、テクニカルと市場のセンチメントを照らし合わせながら、押し目買い＆段階的利確を軸に戦略を組み立てるのが有効だ。