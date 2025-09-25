BTC $111,973.07 -0.81%
ETH $4,045.97 -3.15%
SOL $204.56 -2.88%
BNB $993.96 -2.97%
XRP $2.84 -1.34%
DOGE $0.23 -3.37%
SHIB $0.000011 -1.96%
PEPE $0.0000094 -2.77%
Cryptonews NFTニュース

NFT購入でVポイント還元へ｜SBINFTと三井住友カードが連携

NFT
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Hideaki S.
筆者について

Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
NFTマーケットプレイスとVポイントの融合を象徴する未来的な画像

SBIグループ傘下のSBINFT、Tポイントプログラム運営事業を手がけるCCCMKホールディングス、三井住友カードは24日、NFTマーケットプレイス「SBINFT Market」でVポイントが貯まる・使えるサービスを開始した

この提携により、利用者は自身のウォレットとV会員番号を連携させることで、NFTの購入時に支払い方法に応じたVポイントを獲得できる。

NFT領域で初のVポイント導入、普及への架け橋に

公式発表によると、NFT領域におけるVポイントサービスの導入は初となる。SBINFTはSBIホールディングス傘下でNFTを中心としたWeb3事業を手がける企業だ。

同社は利用者が偽造品や海賊版のNFTを購入するリスクをなくすため、承認されたコンテンツホルダーが発行したNFTのみを取り扱うSBINFT Marketを運営している。

この提携は、既存の広範なポイントプログラムと新しいWeb3のエコシステムとを繋ぐ重要な架け橋となる見込みだ。

全国約16万店の提携先や世界のVisa加盟店で利用できるVポイントをNFT購入に結びつけることで、デジタル資産に対する心理的な障壁を下げ、普及を促進する狙いがある。

両社は、NFTをより身近に感じられる特別な体験を提供することを目指している。

大手金融機関が、NFT市場を既存の顧客ロイヤルティプログラムと統合できるほど成熟したと判断したことを示しており、NFTが消費者向けプロダクトとして制度的に認知されつつあることを物語っている。

ポイントの貯め方と使い方

Vポイントの付与率は支払い方法によって異なる。クレジットカード（日本円）での決済の場合、NFT購入額100円（税抜）につき1ポイントが付与される仕組みだ。

一方、仮想通貨での決済では、3000円以上のNFTを購入すると一律30ポイントが付与される。

貯まったポイントは、SBINFT Market内だけでなく、全国のVポイント提携先やVisa加盟店で1ポイント1円相当として利用可能だ。

サービスを利用するには、ウォレットをSBINFT Marketに接続し、設定ページの「ポイント連携」からV会員番号を入力する必要がある。

2025年5月時点で、同プラットフォームには2万人を超えるウォレット接続ユーザーが登録済み。

決済手段としては、イーサリアム（ETH）やポリゴン（POL）など複数のブロックチェーンに加え、クレジットカードにも対応し、利用者の選択肢を広げている。

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,016,898,733,296
-6.7
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
ETHは10～15年のスーパーサイクルに突入か｜BTCにも進化の波
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-09-25 18:30:00
アルトコインニュース
10億ドル規模の住宅事業、ソラナチェーンでトークン化へ
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-25 18:20:16
Hideaki S.
暗号資産アナリスト
Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム