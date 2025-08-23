BTC $115,581.75 2.61%
Cryptonews 金融・経済ニュース

SBIと三井住友が提携、国内の円建てステーブルコイン本格化へ

ステーブルコイン
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
SBIと三井住友銀行の提携を象徴する、日本の円マークとデジタルな握手が描かれた未来的な画像

SBI VCトレードと三井住友銀行は22日、日本国内における円建てステーブルコインの健全な流通と活用に向けた基本合意書を締結した

両社は、円を裏付けとするステーブルコインを活用し新たな決済システムの構築を目指す。利用者が技術的障壁を感じず、シームレスにサービスへアクセスできる環境整備を狙う。

SBI VCトレードは3月4日に国内初となる電子決済手段等取引業者のライセンスを取得し、ステーブルコインの取扱いが可能となった。同社は3月26日から米ドル連動のステーブルコインUSDCの個人向けサービスを開始している。

国内円ステーブルコイン開発の加速

三井住友銀行は以前よりステーブルコイン事業の展開を模索していた。3月21日、IT大手やTISやアバランチ（AVAX）の開発元Ava Labs、Fireblocksなど国内外企業と、銀行や法人間決済のホールセール用途の実用化へ向けた協議を開始した。

今回の協力は、特に円建てステーブルコインの開発に注力する。利用者保護を最優先し、取引効率の向上を図るため、堅実なセキュリティと柔軟な機能を持つ設計を追求する。

この動きの背景には、SBI VCトレードのライセンス取得などによる日本の金融技術分野の規制進展がある。

これによりステーブルコイン取引の法的枠組みが整い、金融機関による実験的取り組みが後押しされる。

リップルの今後と市場の競争環境

同日、SBIホールディングスは別途、リップル社発行の米ドル建てステーブルコインRLUSDを日本市場へ導入する計画を示した。これは、多角的戦略でステーブルコイン事業拡大を狙うものだ。

今回の提携で開発されるJPYCは、日本初の円建てステーブルコインとして位置づけられる。しかし、市場競争は既に始まっている。

三菱UFJ信託銀行は法人向けにProgmat Coin構想を推進するなど、他のメガバンクも独自プロジェクトを展開する。

このような状況から、日本の円ステーブルコイン市場は単一の提供者による独占ではなく、複数事業者が共存するモデルに発展する可能性が高い。

プロジェクト成功の鍵は、発行量確保や既存金融インフラとの相互運用性、透明な準備金管理に基づく信頼構築だ。

こうした動きは決済システムの近代化と国際金融地位の強化につながる。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
