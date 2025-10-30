SBI損保、株主優待に仮想通貨のリップル（XRP）を導入へ

最終更新日: 10月 30, 2025

SBIホールディングス傘下のSBIインシュアランスグループ株式会社（SBI損害保険）は29日、株主優待制度を新たに導入する。

2026年3月末時点で100株以上を保有する株主に対し、暗号資産（仮想通貨）のXRPを贈呈する。

SBI損害保険は、SBIホールディングス傘下で東証プライム市場に上場している。

今回の発表は、SBIグループが長年続けてきた仮想通貨による株主優待の伝統を拡大するものだ。

公式通知によると、2026年3月31日時点で100株以上を保有する株主が対象で、贈呈されるXRPの数量は当日午後5時の価格に基づいて決定される。

優待を受け取るには、SBIグループの仮想通貨取引所であるSBI VCトレード株式会社の口座が必要となる。

SBIグループのXRP戦略と規制環境

今回の発表の背景には、2012年に始まったSBIホールディングスとリップル社の戦略的提携がある。

2025年2月には日本銀行が国際送金システムでXRPを採用し、国内金融業界における仮想通貨の信頼性が一段と高まった。

日本政府も、仮想通貨を金融商品として再分類し、課税を緩和する方向で制度改革を進めており、このような優待制度の実施に追い風となっている。

SBIの優待施策は、法的に整備された枠組みのもとでXRPの実用性を広げる試みといえる。

さらに、リップル社とSBI Ripple Asiaは、東武トップツアーズと提携し、XRPレジャー（XRPL）上にNFT決済・報酬プラットフォームを構築中だ。

2026年前半に予定されるこの新サービスは、株主優待でのXRP配布と相乗効果を生む可能性がある。

また、2025年の大阪・関西万博では、約3,000万人の来場者が見込まれており、SBIはXRPを日本の「事実上の決済標準」と位置付ける戦略を強化している。

エコシステム全体でのXRP活用

今回の株主優待は、SBIグループの金融サービス全体でXRPを基盤資産として統合する広範な戦略の一部だ。

同グループは、円預金に年利0.42%と追加のXRP報酬を付与する「ハイパーデポジット」プログラムを実施しており、金融商品としてのXRP活用を進めている。

SBIホールディングスは数十億ドル相当のXRPを保有しており、これが株主優待の原資となる。

また、リップル社やパンテラ・キャピタルと共にXRP準備会社「Evernorth」を設立。約10億ドルの資金を動員するなど、エコシステムへの投資を強化している。

過去の株主優待では、仮想通貨と現物商品の選択制が採用された例もある。

SBI VCトレードの口座開設期限は、権利確定日から数ヶ月後に設定されるのが通例で、今回も同様の日程が想定される。

SBIの内部資料では、XRPを「資産運用における主要アセットクラスの一つ」と位置付けている。

すでに日本の主要銀行の8割以上がリップル社と提携しており、XRP活用のための基盤が整いつつある。