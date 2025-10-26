XRP急騰、年末に向け35％上昇余地あり？BTC関連銘柄上場の噂浮上

最終更新日: 10月 26, 2025

リップル（XRP）は26日、直近1週間で10.7％上昇した。

同社のブラッド・ガーリングハウスCEOは、価値のインターネット構想を改めて推進しており、この取り組みがXRP価格をさらに押し上げる可能性がある。

市場アナリストの見方では、現在の価格から最大35％の上昇余地が残されているという。

XRP価格、重要なサポートラインを維持

テクニカル分析によれば、XRPは上昇トライアングルパターンの下限サポートラインから反発しており、強気の値動きを維持している。

今後の焦点は、上限レジスタンスラインを明確に突破できるかどうかだ。

もしトライアングルを上抜けた場合、リップルは今後、12月までに3.45ドル付近まで上昇するシナリオが想定され、これは現行水準から約35％の上昇を意味する。

一方で、下限トレンドラインを割り込むと、6月の安値である1.65ドル付近まで下落するリスクも残る。これは約25％の下落幅となる見込みだ。

また、XRPを保有する大口投資家のウォレット数は過去最高を更新しており、こうした資金の集中が価格上昇を支える要因となっている。市場では、リップルが3ドル台回復を目指す動きに注目が集まっている。

リップル・プライムがXRPの強気相場を後押し

リップル社が展開する機関投資家向け戦略の拡大が、XRPの強気相場を力強く支えている。

同社は24日、ノンバンク系プライムブローカーのHidden Roadを買収し、新ブランド「リップル・プライム」として正式にリブランドしたと発表した。

この買収により、リップルは世界で初めてマルチアセット・プライムブローカーを自社運営する暗号資産（仮想通貨）企業となった。

同社は既存の機関投資家ネットワークを取り込みながら、グローバルな流動性と取引基盤を強化していく方針だ。

リップル社の発表によると、「リップル・プライムでは、決済・暗号資産カストディ・ステーブルコインなどの基盤インフラにおいてXRPが中核的な役割を果たす」としており、XRPの実需拡大が期待される。

ブラッド・ガーリングハウスCEOはこの取引を価値のインターネット実現に向けた新たな一歩と位置づけ、「XRPはリップル社が行うすべての中心にある」とコメントした。

アナリストの多くは、ガーリングハウス氏の明確な支持表明を受け、XRP価格が今後も上昇基調を維持すると予測している。

著名トレーダーのクレディブル・クリプト氏は、「リップルが保有する大量のXRPこそが、同社の成功を推進する最も強力なインセンティブである」と指摘。価値上昇による最大の恩恵を受けるのはリップル自身だと述べた。

この発言は、同社がナスダック上場の新たな自社株「XRPN」ティッカーを通じて、10億ドル相当のXRPを買い戻す計画を発表したタイミングと重なっている。

さらに、トレーダーのゼイアーマン・トレーディング氏は、「Hidden Roadの買収はXRPにとって極めて強気な材料だ」と述べ、今後3ドル突破の可能性を指摘した。

同氏は「XRPはすでに機関投資家採用の中心的存在となっている」と強調している。

新たな技術革新を目指す新興プロジェクト登場

仮想通貨市場では、既存プロジェクトの進化と並行して、新たな技術革新を掲げる取り組みが台頭している。

なかでも投資家の関心を集めているプロジェクトがBitcoin Hyper（HYPER）だ。

同プロジェクトはビットコイン（BTC）のレイヤー2として、取引の高速化と手数料の大幅削減を目指す。

HYPERトークンは総供給量210億枚のERC-20トークンとして設計され、現在は0.013175ドルで取引されている。

ビットコインの約10分というブロック生成間隔を数秒レベルまで短縮しうる処理レイヤーを目標に据え、送金コストの低減を図る。

こうした画期的なビジョンが評価され、現在進行中のプレセールでは、これまでに総額2480万ドルの資金調達に成功。今後は主要取引所への上場が計画されている。

上場は2025年末までを目安としており、プレセールの進捗や市場環境に応じて計画を進める見通しだ。

将来的にはステーキング報酬やDAOの導入も検討しており、ビットコイン普及の広がりとともに、その機能を補完する基盤としての役割が期待される。