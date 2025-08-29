リップル価格、3ドル→200ドルに？｜回帰モデルの分析結果

暗号資産（仮想通貨）アナリストのEGRAG CRYPTO氏は27日、リップル XRP -4.95%が将来的に最大200ドルに到達する可能性があるとの分析結果を示した。

この分析結果は、過去の価格推移を回帰モデルに基づいて算出しており、過去のオーバーシュート事例を参考にしている。

回帰モデルに基づくリップルの今後

CRYPTO氏は、リップルの長期チャートに対数スケールの線形回帰を適用し、過去の値動きから将来の到達点を分析している。

過去の強気局面では、リップルは回帰帯の上限に3度到達し、そのうち1度は上限を約570％上回るオーバーシュートが確認された。このオーバーシュートは2017年末〜2018年初頭、とりわけ2018年1月に過去最高値を記録した際に生じたものだ。

こうした過去のサイクルを踏まえると、今回も同様の推移を想定した場合の上値目安は27ドル前後となる見通しだ。一方、かつてのオーバーシュートが今回のサイクルで再現されれば、最大で200ドルまで急騰する余地があると、同氏は分析している。

ただし、200ドル到達には時価総額で約11〜20兆ドル規模が必要で、リップル市場には約10〜30兆ドル規模の資金流入が求められる。

これは、約2兆ドル規模のビットコイン（BTC）の時価総額の約5〜10倍に相当し、現時点では現実味に乏しいシナリオと言わざるを得ない。

CRYPTO氏の分析結果は、あくまで過去サイクルを回帰モデルにより算出した理論値であり、実際の市場で同様のオーバーシュートが再現される可能性は低いとの見方が現実的だ。

同氏の分析結果は、あくまで過去サイクルを回帰モデルで外挿した理論値であり、現実の市場で同様のオーバーシュートが再現される可能性は高くないとの見方が妥当だ。

一方で、27ドル前後は、過去のサイクルや現在のリップルを取り巻く市場環境を踏まえた現実的な上値目安として意識されやすく、当面はこの水準を目指す展開が想定される。

リップルを超える上昇可能性を秘めたミームコイン

仮にリップルが今後、200ドルに達した場合、現在価格の約67倍の上昇に相当する。CRYPTO氏の200ドル予測は、現状では実現性が低いものの、仮想通貨市場では100倍超の値上がりが生じた事例は珍しくない。

実際、ミームコインを牽引するドージコイン（DOGE）はローンチ初期から見れば最大1万倍超の上昇を記録。シバイヌ（SHIB）に関しては、ローンチ以降で最大約15万倍まで急騰し、市場の注目を集めた。

このように、ミームコイン市場では、特に柴犬（Doge）モチーフの銘柄で大幅高が目立つ。一方で、次の柴犬コインを狙う新規プロジェクトは数多いものの、その大半は芽が出ずに終わっているのも事実だ。

そうした中、ドージコインの後継を自称する新興プロジェクトMaxi Doge（MAXI）が、一部投資家の間で密かな人気を獲得し始めている。

ドージコインの後継プロジェクト登場

Maxi Dogeは、ボディービルダー風の柴犬をモチーフにしたユニークなブランディングで登場した新興ミームコインだ。

しかし、注目を集める理由は、そのユニークな見た目に止まらない。同プロジェクトは、高リスク・高リターンを志向するトレーダー層をターゲットに差別化を図った戦略的なビジョンを持つ。

ホワイトペーパーによれば、将来的に先物・レバレッジ取引に対応する専用プラットフォームの構築を計画。さらにステーキング機能やトレード競技の導入を通じて、従来のミームコインとは本質的に異なる実用性を打ち出したプロジェクトだ。

現在開催中のプレセールでは、1トークンあたり0.0002545ドルの割安価格でMAXトークンを購入できる。これまでに総額160万ドルを超える資金が集まっている。

Maxi Dogeは今後、ドージコイン譲りのバイラル性を武器に、ミームコイン市場で飛躍する可能性のある新興コインの一つだ。