リップル、10月が正念場か｜現物ETF承認が今後の相場を左右

ビル・モーガン弁護士は19日、米証券取引委員会（SEC）が複数のリップル現物ETFの審査判断を延期したことを受けて、10月にリップル（XRP）に関する2つの規制が同時に進展する可能性を示唆した。

SECはCoinShares XRP ETF、Grayscale XRP Trust、21Shares Core XRP ETFなどの可否判断を先送りし、新たな期限を10月下旬に設定している。

All these spot ETFs including XRP spot ETFs being delayed until late October 2025.



Then you have Ripple’s application for a national bank charter that was filed on 2nd July 2025 which according to the OCC manual should generally be decided within 120 days, which means by the end… https://t.co/c2OViISIq4 pic.twitter.com/QlLE6sOwiO — bill morgan (@Belisarius2020) August 18, 2025

10月に迫る2つの重要判断

モーガン氏は、10月にリップルに関する2つの規制判定が重なる可能性を指摘。これらが承認されれば、市場に大きな影響が及ぶと予測される。

まず、同氏はSECが複数のリップル現物ETFの判断を延期した点に着目。10月は、CoinSharesや21Sharesなどの暗号資産（仮想通貨）関連ETFの最終判断期限が設定されており、米国規制当局は10月下旬までに承認可否を決定しなければならない。

また、米通貨監督庁は、リップルの国内銀行憲章の申請審査も10月に予定している。モーガン氏によれば、リップルは7月2日に米通貨監督庁へ申請していた。規則により、申請から120日以内に判断を下す必要があり、この期限は10月下旬となる。

リップル 今後の価格動向と専門家の見解

規制判断が迫る中、金融コメンテーターのザック・レクター氏は、現物ETF承認がリップルの今後に及ぼす影響について見解を示した。

レクター氏は、ETFへの期待感が買い圧力を生み、リップル価格を押し上げる可能性を指摘。ETFが実際に開始された場合、承認前にXRPを取得したトレーダーの売却で一時的な下落が起こる恐れがある。

同氏はこの調整は一時的なものだと予測する。ETFへの継続的資金流入はリップルの本格的上昇を促し、価格を2桁台またはそれ以上に引き上げる可能性がある。

レクター氏は、ETF資金流入でXRP価格が少なくとも10ドルに達すると見ており、この予測は他の専門家の目標とも一致する。

