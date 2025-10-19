リップル社、10億ドルでGTreasury買収｜XRPと最新L2の今後に注目

リップル社は17日、財務管理システムの世界最大手であるGTreasury（ジートレジャリー）を約10億ドル規模で買収し、フォーチュン500企業を含むグローバル顧客層への直接アクセスを獲得した。

同社は今回の統合を通じて、数兆ドル規模にのぼる企業財務市場のインフラを支える中核的存在へと進化しつつある。

ブラッド・ガーリングハウスCEOは、「XRP Ledger（XRPL）は既存の金融システムとブロックチェーン技術の架け橋となり、グローバル送金の遅延によって滞留している莫大な資金を解放できる」と述べた。

この戦略的買収は、リップルが企業金融分野におけるブロックチェーン活用を加速させる大きな転機となりそうだ。

リップル、企業金融の未来を切り開く

リップルによる今回の買収は、即時決済の実現を通じて世界有数の大企業に新たな事業機会をもたらす可能性を秘めている。

伝統的金融とWeb3の融合が進む中、グローバル企業や財務部門は、ステーブルコイン、トークン化された預金、その他のデジタル資産を大規模に管理する新たな課題に直面している。

こうした潮流の中で、リップルが開発を主導するXRPLは、次世代の企業金融インフラを支えるプラットフォームとして、その役割を拡大しつつある。

また、XRPLの基盤となるユーティリティトークンXRPは、このエコシステムの拡大によって発生する資本流動の一部を取り込み、実需に基づく価値向上が期待されている。

今回の買収は、XRPのユースケース拡大と現実経済への採用促進に向けた重要な一歩となる見通しだ。

さらに、リップルが伝統的金融機関との連携を深化させることで、仮想通貨市場全体の信頼性向上にも寄与する可能性がある。今後は、他の金融機関や大手企業の動向にも注目が集まっている。

伝統金融との融合が強気材料に

伝統的金融機関からの需要拡大が、XRP価格を上昇三角形パターンからのブレイクアウトへ導く原動力となる可能性がある。

テクニカル面では、2.30ドル付近のサポートラインでダブルボトムを形成しており、強力な反転シグナルとして次の上昇局面につながる動きが確認されつつある。

モメンタム指標もこれを裏付けており、相対力指数（RSI）は再び売られすぎ水準の30付近に接近。反発の起点となる可能性を示している。一方で、MACDヒストグラムはシグナルライン下で横ばい推移を続けており、短期的な底固めを示唆している。

重要なブレイクアウトの節目は3.40ドルで、このラインを明確に突破すれば、XRPはテクニカルターゲットである8.00ドルに向けておよそ260％の上昇余地が生まれる。

ただし、短期的には2.70ドルの需要ゾーンからの反発を確認することが重要で、これを起点にダブルボトム構造を超えた持続的な上昇トレンドが形成されると見られる。

さらに長期的には、GTreasury買収や現物ETFの承認による新たな資本流入が、15ドル到達という中長期目標を現実的なものにしつつある。

これは現状価格から約545％の上昇余地を示唆しており、リップルは今後、伝統金融との融合を通じて次の成長段階へと進化する可能性が高い。

ビットコインの進化を担う最新L2プロジェクト登場

リップルが既存金融との融合を深める一方で、仮想通貨市場ではブロックチェーン基盤そのものの革新が新たな局面を迎えている。なかでも注目を集めているのが、ビットコイン（BTC）のスケーラビリティ問題に挑むプロジェクトだ。

その代表的存在として期待されているのがレイヤー2プロジェクトとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）だ。

Bitcoin Hyperは、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、取引速度の遅延や高額な手数料といった課題を解消することを目指す次世代プロジェクトだ。

開発チームによれば、ソラナ仮想マシン（SVM）技術を統合することで、1秒あたり最大6万5000件規模の高速処理を実現し、よりスピーディーで低コストな取引を可能にするという。

この革新的アプローチはすでに世界中の投資家から注目を集めており、進行中のプレセールでは2400万ドル超の資金調達に成功。現在のプレセール価格は0.013135ドルで提供されており、初期投資の有望銘柄として関心が高まっている。

今後は、ステーキング報酬、P2Eゲーム、NFTなどのアプリケーション展開を通じて、ビットコインエコシステム全体に新たな価値をもたらすことが期待されている。

Bitcoin Hyperは、ビットコインが直面する限界を打破し、ブロックチェーン技術の次なる進化を牽引する存在として、今後の市場動向を左右する可能性を秘めている