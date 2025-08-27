NFTのPudgy Penguins、日本のコンビニでカード販売開始

暗号資産ライター Daisuke F. 暗号資産ライター Daisuke F. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 8月 27, 2025

NFTプロジェクトのPudgy Penguinsは27日、日本の主要コンビニエンスストアでコレクティブルフォトカードの販売を開始した。

セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなど全国約5万店舗での展開となり、デジタルと物理の融合を目指す同社の戦略が新たな段階に入った。

これは世界有数のコレクティブル市場である日本への本格参入を意味し、ブロックチェーン技術に馴染みのない一般消費者層への普及を狙った重要な一歩となる。

Pudgy Penguins collectible photo cards are now available at Japan’s biggest convenience stores!



You can find these Pengu collectibles at 7-Eleven, FamilyMart, Lawson, Ministop, Poplar, Seicomart, and Daily Yamazaki.



More information below. pic.twitter.com/LDSkMuDf6E — Pudgy Penguins (@pudgypenguins) August 26, 2025

日本市場戦略と物理・デジタル統合

今回の日本展開は、デジタル領域のNFTと伝統的な物理コレクティブルとの橋渡しを実現する取り組みだ。

日本は世界有数のコレクティブル市場として知られ、物理的なアイテムを収集する文化が根強く定着している。

全国に約5万店舗を展開するコンビニ網を通じた販売により、ブランドのアクセス性を飛躍的に向上させる効果が期待される。

このフォトカードシリーズには多数のデザインが用意されており、シークレットデザインも含まれることでコレクター要素が強化されている。

フォトカードには同社のデジタルエコシステムPudgy Worldとの連携機能が搭載されている模様で、物理的な商品購入によりデジタル上の特典を得られる仕組みが構築されている。

この戦略は、ブロックチェーン技術に詳しくない一般消費者でも参加できるよう配慮した設計となっている。

ブロックチェーン技術開発と今後の展望

パジーペンギンズの親会社イグルー社は現在、消費者向けアプリケーションに特化したイーサリアム（ETH）のレイヤー2ブロックチェーンAbstractの開発を進めている。

2025年1月にメインネットローンチを完了したAbstractは、従来のブロックチェーンの複雑さを排除し、一般ユーザーでも直感的に利用できる設計が特徴だ。

L2技術はイーサリアム本体の負荷軽減と取引手数料削減、処理速度向上を実現する重要な技術で、エコシステム全体の発展に不可欠な要素となっている。

Abstractはゼロ知識（ZK）ロールアップ技術とアカウント抽象化を採用し、ウォレット管理の簡素化やガス手数料の削減を可能にしている。

同社は2024年7月にピーター・ティール氏のファウンダーズ・ファンド主導で1100万ドルの資金調達を完了し、ブロックチェーン開発を加速させている。

世界のコレクティブル市場は154億ドル規模に達すると予測されており、今回の日本進出は大きな市場シェア獲得に向けた戦略的な展開といえる。