OpenAI、5000億ドル評価へ｜AIブームがアルトコイン市場に波及

ChatGPTを開発するOpenAIは6日、企業評価額を約5000億ドル（約74兆円）とする株式売却に向けた初期協議を開始したことが明らかになった。

報道によれば、この売却は既存投資家のスライブ・キャピタルが主導しており、現職および元従業員が保有する株式を現金化するとともに、将来的な株式公開（IPO）に備えた流動性確保を目的としている。取引額は数十億ドル規模にのぼる見通しだ。

なお、協議は非公開で進行中であり、現時点でOpenAIからの正式なコメントは発表されていない。

AIブームが牽引するOpenAIの躍進とアルトコイン市場

今回の評価額は、前回の3000億ドルから66％増となった。この驚異的な評価の背景には、同社の急激な収益成長がある。

OpenAIの年間経常収益は、7月時点で120億ドルに達し、年末までには200億ドルに上ると予測されている。この成長は、ChatGPTのサブスクリプション収益と法人向け提携によって支えられている。

プラットフォームの週間アクティブユーザー数は、2023年2月の4億人から2025年半ばには7億人に達している。これにより、同社の市場支配力が明確になった。

同社は最近、ソフトバンクグループが主導した400億ドル規模の資金調達ラウンドで83億ドルを確保した。AI関連プロジェクトは仮想通貨市場でも注目され、高性能なアルトコインへの関心が高まっている。

OpenAIの戦略とAI関連アルトコインへの期待

今回の株式売却は、優秀な人材を維持する狙いもある。AI部門を積極的に拡大するMeta社などへ研究者が流出しており、従業員へのインセンティブ提供が急務となっている。

評価額が5000億ドルに達した場合、OpenAIはSpaceXやByteDanceを抜いて世界で最も価値のある未公開ハイテク企業となる。

この動きは、かつてテスラが実施した従業員向けセカンダリーオファリングを彷彿とさせ、未公開企業における流動性確保の重要性を示している。

また、著名デザイナーのジョニー・アイブ氏が主導するハードウェアプロジェクトなど、最近の組織再編や提携は、同社がAIソフトウェア事業を超えた戦略的多角化を目指していることを示唆している。

こうしたAI分野全体の盛り上がりは、関連するアルトコインプロジェクトに追い風となる可能性がある。

