イーサリアムの次はリップルに注目、XRP上昇期待の理由とは？

暗号資産（仮想通貨）市場はこのほど、ビットコインドミナンスの低下とイーサリアム（ETH）のシェア拡大が進み、アルトコインシーズン到来の予兆が示されている。

さらに、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測を背景に市場資金がアルトコイン市場に流れやすい地合いが形成され、今後はリップル（XRP）などの主要コインも新たな上昇局面に入るとの期待が市場では広がっている。

そこで今回は、改めて注目したい主要アルトコインをピックアップし、今後の動向について分析する。

リップル：規制リスク後退で今後の中長期成長に期待

リップル XRP -0.35%は直近3カ月で35％以上の上昇しており、現在は3.0ドル前後で推移している。

この上昇基調の背景には複数の要因がある。

まず、米証券取引委員会（SEC）との長期にわたる訴訟が事実上の決着を迎えたことで規制リスクが後退。これにより、市場には買いが優勢となる地合いが形成された。

さらに、米国でリップル現物ETFの承認が期待されており、機関投資家の参入思惑が価格を下支えしている。

また、送金ネットワークの基盤であるXRP Ledgerは、決済分野にとどまらずトークン化資産やCBDCの実証実験にも活用が進み、ユースケースの拡大が進展している。

こうした規制面での安心感と技術基盤の強化を背景に、リップルは今後も中長期的な成長が見込まれている。

ドージコイン：投機から実用性へ進化するミームコイン

ドージコイン DOGE +1.31%は、直近で0.225ドル前後を推移し、過去3カ月で7％超の上昇を記録するなど底堅い動きを見せている。

2021年には時価総額が500億ドルを突破し、現在も仮想通貨市場における主要銘柄として、時価総額上位にランクインしている。

その人気の背景には、SNSでの拡散力やイーロン・マスク氏の発言による価格変動があり、投資家心理が直接市場に反映されるなど、ミームコイン特有の高いボラティリティが投機対象としての魅力を高めてきた。

一方で、近年は決済手段としての活用や外部サービスとの連携が進展し、単なる投機銘柄から実用性を兼ね備えたハイブリッド型の仮想通貨へと進化しつつある。

依然としてボラティリティの高さは残るものの、活発なコミュニティ活動を背景に、ドージコインは今後、小額送金やチップなど日常的なユースケースへの浸透が一層進むことが期待されている。

ビットコインの機能拡張を実現する最新レイヤー2プロジェクト登場

アルトコイン市場の活性化は、仮想通貨市場全体の拡大を後押しする一方で、これまでビットコインが主導してきたトレンドに変化が生じつつあることを示している。

その背景には、取引処理の遅さや高額な手数料など、ビットコインが抱える実用面での課題が再び浮き彫りになってきたことがある。

こうした課題解決を目指し、ビットコイン基盤上で動作する最新レイヤー2ソリューションが続々と登場。その中でも注目を集めるプロジェクトが、Bitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによると、Bitcoin Hyperはソラナ（SOL）の基盤技術であるSolana Virtual Machine（SVM）を活用し、ビットコインネットワークの処理能力向上を目指す。

これにより、取引速度の大幅な向上と手数料の削減が実現。その結果、ゲーミングや分散型金融（DeFi）分野でのビットコイン活用が期待されている。

一方で、Bitcoin Hyperは詐欺といった声もある。

現時点でその真偽は不明だが、不確実性がリスク要因として意識されているのは事実だ。ただし、投機性の強いミームコイン市場においては、そのリスクと裏腹に大きなリターンを狙える可能性がある点も否定できない。

実際、現在進行中のプレセールでは、上場前の割安価格でHYPERトークンを購入することができ、多くの投資家が将来的な価格上昇を期待して先行投資を行っている。

その結果、これまでに総額1200万ドルを超える資金調達に成功している。

こうした動きを背景に、Bitcoin Hyperは今後、ビットコインの拡張性を担うL2プロジェクトとして、さらなる存在感を発揮していく可能性が高い。

ドージコインの後継プロジェクトが飛躍する可能性

ドージコインが牽引するミームコイン市場では、DOGE価格の上昇により、その他コインが連れ高となる傾向がある。こうした市場特性を活かして、ドージコインの人気に波乗りを目指す新興ミームコインが続々と登場している。

その中でも、ドージコインの後継プロジェクトを自称するMaxi Doge（MAXI）が密かに人気を得ている。

ホワイトペーパーによれば、Maxi Dogeはボディービルダー風のDogeをモチーフにした独自のブランディングを採用し、ミーム文化と高リスク・高リターンを志向するトレーダー層をターゲットに差別化を図っている。

現在進行中のプレセールでは、初期投資家によるMAXIトークンの購入が続いており、これまでに総額160万ドルを超える資金を調達。プレセール終了後には主要取引所への上場も計画されており、Maxi Dogeの成長に向けた土台が整いつつある。

ドージコインのような巨大時価総額には及ばないものの、まだ初期段階にあるMaxi Dogeは今後、市場に受け入れられれば10倍から100倍もの爆発的な成長ポテンシャルを秘めている。